El Gobierno contempla el escenario de una segunda prórroga de los Presupuestos

El Gobierno no descarta el escenario de que los Presupuestos Generales del Estado de 2017 puedan prorrogarse hasta 2019, aunque el Ministerio de Hacienda garantiza que, si no hay presupuestos antes, se abonarán las entregas a cuenta para la financiación de las Comunidades Autónomas de 2018 a partir de abril.

Fuentes gubernamentales han restado importancia a la posibilidad de que las cuentas de 2018 no sean aprobadas este año y deban prorrogarse las de 2017 por segunda vez, hasta 2019. No obstante, esta prórroga no impediría que el techo de gasto de 2019, que actualiza los objetivos de déficit de las administraciones públicas y la financiación autonómica para ese año pueda ser ratificado en el Congreso a finales de junio o principios de julio.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha explicado en declaraciones informales a los periodistas del Congreso que si el Gobierno no consigue los apoyos parlamentarios suficientes antes de abril para sacar adelante las cuentas de 2018, presentará diferentes Reales Decretos Ley referidos a los funcionarios o a la financiación de las autonomías de 2018.

Varios decretos con rango de Ley

Ha señalado que sin cuentas públicas en 2018 sería necesario llevar al Parlamento varios decretos con rango de Ley con el fin de pagar a las CCAA los 4.230 millones de euros comprometidos para este año, así como las subidas salariales a los funcionarios o la Oferta Pública de Empleo que se está negociando con los sindicatos.

Otro de los Reales Decretos Ley que habría que aprobar sería el de la equiparación de los sueldos de la policía nacional y Guardia Civil con el de los policías autonómicos. Montoro, sin embargo, ha ironizado en que para aprobar estas leyes también hay que contar con apoyos parlamentarios suficientes.

Además ha insistido en que el techo de gasto de 2019, antesala para los presupuestos de ese año, se presentaría a finales de junio o principios de julio en el Congreso, una vez que fuera presentado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Sin embargo la tramitación de los Presupuestos de 2019 tendría que comenzar en septiembre y otras fuentes gubernamentales no descartan que sigan prorrogándose los presupuestos de 2017 por segunda vez.

"Es una posibilidad, aunque no es lo deseable", ha señalado también el ministro de Hacienda, después de que el 24 de enero señalara en la Comisión de Presupuestos del Congreso que "no tiene ningún sentido que finalmente el Parlamento apruebe una ley de Presupuestos de 2018 que se superponga" con la tramitación de las cuentas de 2019.

