330 43

Economía.- Báñez defiende que la reforma laboral "ha dinamizado la negociación colectiva", con un 32% más de convenios

El PSOE acusa a la ministra de llevar el empleo "a niveles desconocidos de explotación y pobreza nunca vistos"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha defendido este miércoles en el Congreso que la reforma laboral "ha dinamizado la negociación colectiva", con un 32% más de convenios firmados desde 2012.

Así, durante su respuesta a la pregunta de la diputada socialista Elvira Ramón durante la sesión de control al Gobierno, Báñez ha esgrimido que en los seis años transcurridos desde la reforma laboral se han negociado 10.817 convenios colectivos "de todo tipo", y que las nuevas normas han permitido mejorar la negociación colectiva "porque la acerca a la empresa".

En este sentido, ha señalado que esta flexibilización, que permite el descuelgue de las empresas al convenio anterior o al convenio colectivo, "ha servido para salvar miles de empleos en los momentos más difíciles". Desde 2012, ha dicho que el 98% de los convenios son pactados, se han producido más de 9.100 descuelgues que, ha dicho, "han salvado 355.000 empleos".

"¿No está de acuerdo con mantener el empleo y no expulsar a los trabajadores de las empresas?", ha preguntado a la diputada del PSOE, a la que ha asegurado que esta negociación "más dinámica" es "favorecedora" por las mujeres, pues ha subrayado que "los convenios de las empresas son los que más reconocen la igualdad salarial". "Lo dicen las estadísticas. La brecha salarial es menor en los convenios de las empresas", ha dicho.

"ASIENTA LA IDEA EN LA EMPRESA DE QUE TODO VALE"

Distando absolutamente de la valoración de la ministra hacia su reforma laboral, desde la bancada socialista, de donde han procedido hasta cuatro preguntas al respecto, han puesto en duda tanto sus beneficios como los datos expuestos por la ministra. "Usted se ha venido con sus datos, nosotros le venimos con la verdad", ha espetado la portavoz laboral del PSOE, Rocío de Frutos, que le ha acusado de favorecer "el trasvase de rentas hacia ciertos sectores empresariales" por "gobernar contra la gran mayoría de trabajadores".

"Lo único que han hecho es llevar el empleo a niveles desconocidos de explotación, de pobreza, que no habíamos visto, y asentar la idea en la empresa de que todo vale para obtener beneficios", ha apostillado, acusando a Báñez y a su Gobierno de ser "los únicos responsables de los bajos salarios".

Así, ha recordado que la reforma permitió a las empresas bajar de forma unilateral el salario, descolgarse de los convenios o despedir trabajadores aun con beneficios. "Esas mismas empresas han contratado trabajadores, porque realmente los necesitaban, a través de las empresas multiservicios, que a su vez negociaban convenios más bajos en base a la prioridad de su convenio de empresa, y contrataban a sus trabajadores en régimen de autónomos", ha explicado.

BAÑEZ DICE QUE EL GOBIERNO IMPULSA LA SUBIDA SALARIAL

Báñez ha esgrimido que, desde el inicio de la recuperación económica, "han subido más las rentas salariales que los beneficios empresariales", y ha subrayado que el crecimiento "sano, sostenible y solidario" permite incrementos salariales, al tiempo que aumenta la productividad económica.

Asimismo, la ministra ha dicho que "los salarios se fijan en la negociación colectiva" y que su responsabilidad pasa por aumentar el salario mínimo, que subió un 8% en 2017 y tiene establecida una subida de hasta el 20% para 2020, hasta 850 euros en 14 pagas, si bien la misma queda supeditada a un aumento mínimo del PIB y de la afiliación a la Seguridad Social.

"EL EQUILIBRIO EN LA EMPRESA SE HA ROTO"

Por parte del PSOE, Elvira Ramón ha lamentado que la reforma hubiera "roto" el "necesario contrapeso para equilibrar las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores", y ha reclamado como "indispensable" la derogación de la reforma y la negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. "Se lo dijimos hace seis años y lamentable tuvimos razón: su reforma laboral sólo iba a traer precariedad, temporalidad, fraude y abuso empresarial", ha aseverado, criticando "el modelo de crecimiento basado en la vulneración de derechos".

Salvador de la Encina, también diputado socialista, ha centrado su intervención en "la insoportable" y "absoluta precariedad" del empleo joven, que lleva en muchas ocasiones a la emigración. Una situación que ha comparado con la vivida tras la Guerra Civil: "Se acuerdan de la Posguerra? Jóvenes y mayores con cartera de cartón... Hoy con la mochila y la 'tablet'", ha dicho. Así, ha argumentado que la propia Comisión Europea ha advertido de que en el último trimestre de 2017 más de 120.000 jóvenes han abandonado la búsqueda de empleo, y otros optan por la emigración "porque no encuentran condiciones dignas de trabajo".

Por ello, ha manifestado la disposición del PSOE a firmar "un pacto de rentas y de empleo joven", dentro del diálogo social, "pero con la condición" de que garantice "empleo de calidad y salarios dignos", luchando contra el fraude de los falsos autónomos, el abuso de las prácticas no laborales, potencie el contrato relevo y la jubilación parcial.

¿POR QUE NO APOYA EL PSOE EL COMPLEMENTO SALARIAL?

Un pacto que, tal y como ha lamentado más tarde Báñez, "se olvide de 3,5 millones de parados", a los que "no dedica ninguna palabra". En todo caso, la ministra ha recordado que, precisamente dentro del diálogo social, están "alcanzando pactos".

"Pero me tiene que explicar por qué no quiere apoyar que los jóvenes que trabajan y se forman tengan una ayuda adicional de 430 euros", ha dicho, en referencia al complemento salarial pactado con CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme, que el PSOE ha rechazado en varias ocasiones. "El PSOE no quiere, pero tampoco lo explica", ha criticado.



PUBLICIDAD