El Ejecutivo creará un organismo para coordinar la política industrial

Cersa, la empresa de SGR, duplica su presupuesto en las Cuentas de 2018

Beatriz Cristeto, secretaria general de Industria y Pymes.

El Ministerio de Economía ha propuesto la creación de un organismo dedicado a la gestión de la política industrial que coordine a todos los ministerios. Así se recoge en el capítulo de Gobernanza del Marco Estratégico de la España Industrial que la Secretaría General de Industria dejó sin definir en el primer borrador del documento.

Una vez finalizado, Economía lo ha remitido a la Oficina Económica del Presidente para obtener el visto bueno al futuro Marco que regirá la política industrial en España. Begoña Cristeto, secretaria general de Industria y de la Pyme, confirma que será aprobado en las próximas semanas, dependiendo del relevo en el Ministerio de Economía. Las dudas radican en si lo presentará Luis de Guindos antes de su marcha al BCE o si se encargará el sustituto.

Gobernanza

Cristeto, sin desvelar los detalles del futuro mecanismo que velará por el cumplimiento de las medidas incluidas en el Marco, aclara que el documento habla de "gobernanza", por lo que se trata de una estructura más amplia con distintos niveles de participación. En cabeza estará este organismo ejecutivo que involucrará a todos los ministerios, garantizando que todos se ajusten a las futuras directrices de la política industrial sin generar interferencias o descoordinación. Pero se crearán, además, otros niveles para dar entrada a los agentes sociales que, según Cristeto, apoyan el borrador, como a las comunidades autónomas.

Sin embargo, menor respaldo reciben del arco parlamentario. Cristeto reconoce que el PSOE se muestra contrario al Pacto de Estado por la Industria, al que ha dado el sí Ciudadanos. Podemos mantiene una posición dubitativa, pues no ha dado ni el sí ni el no a un posible Pacto.

Aunque está por definir, desde Economía pretenden que el organismo que coordine las medidas incluidas en el Marco Estratégico por la Industria cuelgue del Ministerio, aunque también está por determinar de qué departamento.

En el último borrador, el remitido a la Oficina Económica del Presidente, no sólo se ha incluido el sistema de Gobernanza de la futura política industrial; además, se establecen los indicadores que se utilizarán para medir el impacto de las medidas sobre el sector industrial. En opinión de Cristeto, el peso de la Industria sobre el PIB no refleja la realidad de la evolución y, por tanto, del éxito del plan. Si otros sectores, como por ejemplo el Turismo, crece a mayores ritmos, la industria perdería peso en el conjunto del PIB. Por eso, prefieren otros indicadores que determinen la evolución de la industria medida sobre sí misma, como empleo creado por el sector, facturación, número de empresas constituidas, etc.

Financiación de pymes

Por otro lado, Begoña Cristeto, que asistió ayer a la jornada El aval como instrumento de financiación de la pyme organizada con Cesgar, (Confederación Española de Sociedades de Garantía) rebatió las críticas de las SGR por la reducción del presupuesto de Cersa (Compañía Española de Reafianzamiento) que aporta hasta el 60 por ciento de los avales que realizan las SGR. Cristeto puntualizó que el recorte sufrido por Cersa está en una reducción global de fondos de su departamento. Sin embargo, desveló que el borrador de Presupuestos de 2018 prevé entre 30 millones y 35 millones, más del doble de los 15 millones de 2017.

PUBLICIDAD