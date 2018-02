330 43

Sepla: "ryanair no ha dado ni un paso para reconocernos como representantes sindicales"

13/02/2018 - 16:43

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas acusó hoy a Ryanair de "no haber dado ni un paso en firme" para reconocerles como representantes de los pilotos de la compañía en España, condición primordial del Sepla para un acuerdo con la dirección sobre la subida salarial.

El Sepla difundió un comunicado horas después de una rueda de prensa del consejero delegado de Ryanair, Michael O`Leary, en la que reclamó al Sepla que permita sin más demora a los pilotos votar sobre la subida salarial que ha anunciado la compañía del 20%, sin supeditarlo a las negociaciones sobre el reconocimiento sindical.

La versión del sindicato de pilotos es que se reunió con la compañía el pasado 15 de enero para hablar del reconocimiento sindical, pero la aerolínea solo aceptaba ofrecer una subida salarial siempre que el sindicato aceptara reconocer el sistema de representación impuesto por la aerolínea en cada una de sus bases.

"Dicho sistema de representación, que la compañía lleva años imponiendo en España, consiste en una designación unilateral por parte de la aerolínea de un representante de los pilotos en cada una de las bases de Ryanair en España. Así, es un piloto elegido por la empresa quien negocia las condiciones de sus compañeros", explica Sepla en un comunicado.

Para el sindicato, esta fórmula es "una flagrante violación de la libertad sindical, ya que dicho negociador no ha sido elegido por los trabajadores a los que supuestamente representa". "De ahí la negativa de Sepla a aceptar este sistema como condición para la subida salarial de sus pilotos", añade el comunicado.

A pesar de ello, Sepla afirma que accedió a someter a votación la oferta salarial de Ryanair, al considerar imprescindible conocer la opinión del colectivo. Para ello, la compañía se ofreció a entregar el censo de sus pilotos a Sepla, "algo que tampoco ha hecho hasta la fecha".

"Resulta curioso que Ryanair nos acuse de no querer hacer la votación mientras nos impide tener los datos para llevarla a cabo" lamentan desde la Sección Sindical de Sepla en Ryanair.

'CONTRACTORS'

El comunicado agrega que las trabas puestas por Ryanair para reconocer a la sección sindical de Sepla y comenzar una negociación colectiva afectan también a cerca de la mitad de la plantilla de pilotos, los denominados 'contractors'. Estos pilotos son empleados que trabajan indirectamente como autónomos para la compañía y, según el Sepla, "no son reconocidos por la compañía ni como empleados de la misma ni como miembros de la representación sindical de Sepla", algo "inasumible" para el sindicato.

El reconocimiento de estos trabajadores como empleados de Ryanair es condición "sine qua non" para que Sepla inicie una negociación con la compañía. "No vamos a dejar fuera de la negociación a la mitad de nuestros compañeros –sentencian desde la sección sindical-. Ryanair creó esta figura para tratar de diluir su responsabilidad como empleador de estos pilotos, y ahora la aprovecha para no asumir sus obligaciones con ellos. No lo vamos a consentir".

Sepla confirma que demandará a Ryanair ante la Audiencia Nacional por irregularidad en los contratos de los pilotos que tienen base en España, tanto los contratados directamente por la compañía como los 'contractors'. El fin último del reconocimiento sindical era iniciar una negociación colectiva que finalizase en la firma de un convenio colectivo y la regularización de los contratos de los pilotos de Ryanair en España. La negativa de Ryanair a reconocer a Sepla "fuerza el uso de la vía judicial para conseguir que los pilotos de Ryanair en España tengan un contrato directo con la compañía amparado en la legislación laboral española", concluye el comunicado.

