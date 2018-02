330 43

La confianza de los españoles en las previsiones económicas se resiente por Cataluña, según GfK

13/02/2018 - 13:37

El paro, la temporalidad y los bajos salarios también influyen

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La confianza de los españoles en las previsiones se han resentido tras mostrarse menos optimistas respecto a la economía, los ingresos y la disposición a comprar, según se desprende del estudio GfK Clima de Consumo para Europa de 2017.

En España, el indicador de expectativas económicas se ha situado en los 18 puntos, tras caer 6 puntos en comparación al tercer trimestre de 2017. Esta cifra está "muy lejos" del récord de 51 puntos que se registró en el cuarto trimestre de 2015.

Según GfK, pese a que el país sigue en cifras "positivas", es la cifra más baja de todo 2017. Así, ha afirmado que tras meses de estabilidad con valores que rondaban entre los 23 y los 25 puntos, la confianza de la ciudadanía en las previsiones económicas se ha resentido y ha alejado a España de otros ocho países de Europa que superan los 30 puntos.

Para CfK, las cifras macroeconómicas que han apoyado la "buena" marcha de la economía en España parece que "ya no son suficientes" para levantar el ánimo de los ciudadanos.

De hecho, uno de los motivos de este retroceso está provocado por la situación de incertidumbre que se vive en Cataluña y que ha acaparado el debate público, relegando a un segundo o tercer ámbito temas como la temporalidad, la brecha de salarios o la conciliación laboral.

Sin embargo, la crisis catalana no es el único motivo que influye, ya que, según CfK, los todavía "elevados niveles de paro y temporalidad de los empleos y los bajos índices salariales" hacen que no se alcancen subidas significativas. De hecho, para CfK, el indicador no subirá hasta que no se alcancen subidas "significativas".

Aunque los hogares españoles se mostraron "más optimistas" respecto a sus previsiones de gasto haciendo que el indicador volviera a valores positivos tras más de seis años en rojo, a cierre de año se ha observado una "ligera" bajada de este indicador, que se ha situado en cero puntos.

"Tras meses de pequeñas mejoras en la confianza, de nuevo se nota un mínimo retroceso que habrá que observar para ver si volvemos a entrar en valores negativos", ha añadido CfK.

El experto de consumo de GfK, Rolf Bürkl, ha afirmado que la confianza en el crecimiento económico de Europa ha aumentado significativamente. Así, espera que haya un aumento del gasto de los hogares en la Unión Europea de entre un 1,5% o un 2% en 2017.

PUBLICIDAD