Economía/Fiscal.- Hacienda trabaja en los criterios para revisar la lista de paraísos fiscales en España

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Hacienda y Función Pública está analizando distintos criterios para llevar a cabo una revisión y actualización de las distintas jurisdicciones que forman parte del listado de paraísos fiscales de España.

Así lo ha señalado la subdirectora adjunta de Fiscalidad Internacional de la Dirección General de Tributos, Mar Barreno, durante su intervención en el XIV Foro 'Fiscalidad Internacional' organizado por Deloitte Legal, en donde ha señalado que se van a someter a juicio las distintas jurisdicciones que planteen problemas y se establecerán los criterios que se consideren oportunos para la revisión de la lista de paraísos fiscales.

Barreno ha apuntado que por el momento no se puede adelantar a la incidencia de la lista europea de paraísos fiscales respecto a la que surgirá a nivel nacional, si bien ha indicado que está prevista su revisión y que se analizará todo "a la luz de lo que venga de los organismos internacionales".

No obstante, ha precisado que España está abierta a analizarlo "con esos ojos y con los ojos que se consideren", por lo que se tendrán en cuenta distintos criterios para actualizar la lista de paraísos fiscales.

Por el momento, ha explicado, está siendo objetivo de análisis y se delimitarán ciertos criterios hasta la aprobación de un real decreto para el que no hay fecha prevista por ahora.

La actualización en la que trabaja Hacienda se enmarca en la adaptación al ordenamiento jurídico español del acuerdo alzando en el Ecofin a finales de 2017, si bien Barreno ha recordado que el acuerdo no es vinculante al no tratarse de una directiva de obligada trasposición a la legislación española, si bien hay una "autoimposición".

Por su parte, el director general de Tributos, Alberto García Valera, ha valorado en su intervención que se han producido "avances" en este sentido de la mano de la OCDE y la Comisión Europea, y ha rechazado el "matiz negativo" que a veces se le otorga a la lista de paraísos en el entorno de la OCDE porque sea "especialmente reducida".

Para García Valera, esa lista ha permitido, en el marco de los trabajos del Foro de Transparencia, el "compromiso" de más de un centenar de países en el intercambio automático de información.

Así, ha explicado que figuraban 50 países a finales de 2017, a los que se sumarán otros 50 más antes del 31 de diciembre de este año y ya se han adherido otra decena para el próximo año.

En cuanto al listado de paraísos fiscales de la UE, ha explicado que parte del trabajo desarrollado por la OCDE, que busca una fiscalidad "más justa para todos", al obligar a que las jurisdicciones que no quieran ser calificadas como no cooperativas participen del programa, al no dar amparo a las sociedades 'offshore' en su territorio y asegurar que las entidades que desarrollen actividad en su territorio lleven a cabo la tributación pertinente.

Asimismo, ha destacado que el "mérito" en los pasos implementados por la UE sobre los paraísos fiscales reside en mayor medida en la elaboración de la lista gris, que incluye ya más de 50 jurisdicciones, que participan al más alto nivel para conseguir un marco "más justo" a nivel internacional, frente a la lista negra, formada por 20 jurisdicciones, que "no se han comprometido a cambiar criterios".

