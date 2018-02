330 43

Energía defiende que el sistema para compensar por Castor recortó la factura anual de gas a menos de la mitad

13/02/2018 - 13:24

El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha defendido que el mecanismo de financiación para afrontar la compensación de 1.350 millones de euros por el almacenamiento subterráneo de gas Castor recogido en el real decreto ley aprobado en 2014, algunos de cuyos artículos han sido puestos en duda por el Tribunal Constitucional, permitió una "reducción sustancial" en la factura de los consumidores de gas por este hecho, al recortar su coste anual de 214 millones de euros a 94 millones de euros.

En comparecencia en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Senado, Navia reconoció que lo deseable hubiera sido evitar el pago de esa compensación a Escal UGS, empresa promotora de Castor y participada por ACS, pero indicó que, a pesar de que la vía judicial fue lo primero que se intentó, el Tribunal Supremo "no atendió a las reclamaciones" del Gobierno.

"Lo primero que hizo el Gobierno fue solicitar la lesividad de las cláusulas que obligaban a estas indemnizaciones, y lamentablemente no fue posible anularlas", añadió el secretario de Estado de Energía, quien subrayó que hubiera sido "más deseable" evitar ese pago, aunque destacó que "asumir las sentencias" es una obligación.

Así, aseguró que si el Gobierno hubiera tenido "un grado de arbitrariedad" se hubiera suspendido este pago de 1.350 millones de euros, pero consideró que "no es posible". "Las leyes generan este tipo de situaciones y no es agradable, pero al cumplimiento de las leyes nos tenemos que atener", dijo.

Además, Navia afirmó que si entonces el Gobierno no hubiera pagado las indemnizaciones por Castor "en tiempo y en forma" se hubiera debido afrontar una situación "muy seria" con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que respaldó el proyecto. "Ahora es fácil abstraerse del ámbito financiero, pero en aquella época cada día se era objeto de presiones financieras muy importantes", señaló.

El secretario de Estado de Energía también apuntó que en su fallo el Tribunal Constitucional "en ningún momento" cuestiona el pago de la indemnización, ya que si hubiera sido así el Gobierno "habría actuado en consecuencia", y sí que reconoce que corresponde la extinción de la concesión. "Y el real decreto dice que si hay extinción, en ese caso hay que pagar", destacó.

Navia también recordó que el Gobierno, en cuento tuvo notificación de la sentencia del Tribunal Constitucional, remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una carta para que diera cumplimiento de la sentencia. "Y la CNMC ha dejado de pagar", añadió.

NO VA A VOLVER A ENTRAR EN FUNCIONAMIENTO.

Por otra parte, el secretario de Estado de Energía insistió en que el almacenamiento de Castor "no va a volver a entrar en funcionamiento" y afirmó que se procederá a su desmantelamiento cuando "se pueda producir en condiciones de seguridad".

A este respecto, afirmó que "lo lógico" es atender al criterio de los expertos para ver de qué forma se podrá realizar este desmantelamiento del almacenamiento.

"No puedo dar una fecha de desmantelamiento sin saber cuál es el momento óptimo en que la seguridad de las personas no se comprometa. Es una decisión que se sale del ámbito económico, no vamos a poner en peligro la seguridad de las personas", dijo.

