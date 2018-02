La curiosa paradoja de Francia: 3,5 millones de parados pero las empresas no encuentran trabajadores

Las empresas no encuentran los candidatos que están buscando

Falta convergencia entre las habilidades requeridas y las ofrecidas

Es un problema para un país que tiene más de tres millones de parados

La economía francesa está comenzando a funcionar. El mercado laboral se mueve y la ocupación ha alcanzado niveles precrisis, según los últimos datos publicados. No obstante, con una tasa de paro del 9,3% y 3,5 millones de desempleados, la economía gala aún se encuentra lejos del pleno empleo y de su PIB potencial. Por eso, resulta curioso que las empresas galas tengan serios problemas para encontrar trabajadores. El desajuste entre las cualidades requeridas por las firmas y las que ofrecen los trabajadores dificulta la expansión de las empresas.

Figeac Aereo, uno de los fabricantes de piezas para aeronáutica más importantes del mundo, no logra encontrar los perfiles que necesita. Patrice Parisot, que dirige la planta de esta firma en Auxerre, explica a Bloomberg que a pesar de poner anuncios por todos lados, crear eventos para encontrar candidatos y ofrecer la formación necesaria para ocupar los puestos requeridos, no consiguen encontrar a todos los trabajadores que necesitan.

La factoría necesita varios operarios que quieran aprender o sepan usar unas nuevas máquinas para fabricar piezas de aviación. Esta situación está produciendo desde retrasos en el envío de sus pedidos a la pérdida de millones de euros. "Simplemente no sé a quién recurrir ya", asegura Parisot.

La escasez de personal cualificado a la que se enfrenta Figeac Aereo no es un caso aislado. Según señalan desde Bloomberg, Emmanuel Macron, presidente de Francia, va en la dirección adecuada con las reformas laborales que ha aprobado hasta el momento. Pero el Gobierno debe ser más ambicioso y remozar las políticas activas de empleo y de formación de la fuerza laboral, a la par que reducir un vasto estado de bienestar que puede desincentivar al trabajo.

Se necesitan perfiles específicos

Francia cuenta con una fuerza laboral de unas 29 millones de personas, de las que 3,5 millones no tienen empleo. Aún así, el año pasado se quedaron sin cubrir entre 200.000 y 350.000 puestos de empleo, según la agencia nacional de empleo. La transformación digital de la economía está cambiando las necesidades del mercado laboral, habilidades que antes no se requerían ahora son imprescindibles y viceversa. Que haya muchas personas buscando empleo no quiere decir que las empresas vayan a encontrar lo que necesitan.

De esa cantidad, unos tres cuartos fue porque no se encontró a los candidatos con la cualificación requerida para el puesto. Por ahora, Macron se ha comprometido a invertir 15.000 millones de euros para formar a desempleados y para renovar el sistema de aprendizaje e inserción al mundo laboral.

François Villeroy, gobernador del Banco de Francia, destacó la semana pasada que "la economía francesa debe y puede hacerlo mejor. No podemos continuar en un país con tres millones de parados y que al mismo tiempo las empresas tengan problemas reales".

No sólo es la falta de convergencia entre las cualidades requeridas por las empresas y las ofrecidas por los trabajadores. En Cholet, al oeste de Francia, una encuesta realizada por la firma Medef reveló que muchos puestos se quedaban sin cubrir por la falta de puntualidad, diligencia o carencia de entusiasmo de los candidatos.

Jean François Raud, que gestiona un negocio de transporte de muebles en Cholet, explica a Bloomberg que tiene problemas para encontrar trabajadores que se adapten a los horarios y necesidades que él necesita: "La gente tiene que adaptar sus carreras profesionales y sus deseos personales... al final soy yo el que tengo que adaptar los horarios y no al revés".

Otra versión de este problema la exponen los sindicatos. Jeremy Gargaros, miembro de CGT, arguye que los bajos salarios y las malas condiciones son parte del problema. "La gente no viene y tampoco se quedan". explica el sindicalista.

