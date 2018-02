330 43

Generalitat valenciana no aceptará un nuevo sistema de financiación si no se compensa la deuda

13/02/2018 - 12:20

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha subrayado este martes que la Generalitat Valenciana no aceptará ningún acuerdo sobre la reforma del sistema de financiación si no incluye una compensación de la deuda del ejecutivo valenciano derivada de la infrafinanciación. "La Generalitat no aceptará ninguna solución de futuro que no pase por solucionar los problemas del pasado", ha remarcado.

VALENCIA, 13 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Soler a los medios de comunicación, al ser preguntado por las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que este lunes garantizó a los 'barones' territoriales del PP que no habrá quita de deuda autonómica en el nuevo sistema de financiación.

Para el conseller, la decisión de Montoro es "una broma de mal gusto" y "un insulto a la inteligencia" porque "no se puede tratar por igual situaciones diferentes". A su juicio, si en el pasado "todos" hubieran recibido "el mismo trato", condonar o compensar la deuda "podría tener un riesgo moral". No obstante, ha incidido en que en este caso no lo hay porque "buena parte de la deuda valenciana está generada porque su financiación era inferior a la de otras CCAA".

"Nosotros no tenemos deuda porque queremos, sino que hay una parte que corresponde a la corrupción, el despilfarro y la mala gobernanza y de esa los valencianos nos hacemos cargo, pero no de la parte derivada de la infrafinanciación y el maltrato histórico", ha insistido para indicar que esta situación es "muy grave y atenta contra el principio de igualdad entre ciudadanos" de un mismo Estado.

Además, ha advertido de que la administración valenciana no puede hacerse cargo de la parte de la deuda que ha generado la infrafinanciación y, en este sentido, ha señalado que si la Comunitat hubiera recibido los mismos recursos que Galicia, no tendría "la deuda que tiene".

Ha admitido no saber "a qué se debe" esta decisión del titular de la hacienda española y ha reiterado que la Comunitat parte de una situación "desigual" respecto al resto de CCAA desde "la época franquista". "El estado centralista no cubría de manera equilibrada las dotaciones de servicios públicos e infraestructuras y el problema es que el sistema democrático no lo ha solucionado y estamos pagando los platos rotos de una situación de partida que viene de muy lejos y nos ponía en una situación muy diferente respecto otros ciudadanos españoles", ha defendido.

"NO PODEMOS SEGUIR CAMINANDO CON MOCHILAS DIFERENTES"

El conseller ha insistido en que "hay que resolver esta cuestión" que es producto "del maltrato del pasado" y ha ilustrado la situación poniendo como ejemplo la desigualdad que hay si un grupo camina con las mismas zapatillas, pero con mochilas diferentes porque unos cargan con piedras más pesadas que otras.

"Eso no es justo, ni equitativo ni solidario y atenta contra los principios constitucionales de suficiencia y equidad. Es anticonstitucional y no aceptaremos una situación que nos ponga en situación de dificultad", ha reiterado.

Preguntado por si desde Ferraz se considera "indispensable" la quita a CCAA como la valenciana para aprobar el nuevo modelo, Soler ha indicado que cuando se reúnen con la dirección socialista repiten esta exigencia "una vez y otra", por lo que entiende que sí. "Es la única manera de actuar de manera equitativa. De otra manera, no habrá acuerdo", ha zanjado.

