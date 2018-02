La compraventa de viviendas se dispara un 14,6% en 2017 y alcanza su cifra más alta en nueve años

Bendita crisis, cuanto dinero me ha hecho ganar.



He comprado 6 pisos de estudiantes, he pagado de media 40.000€ por piso, de los cuales he soltado 120.000€ y he financiado 120.000€.



Pues los pisos me estan rentando de media 530€ al mes por piso, y si uno se me queda vacio en menos de 24 horas tengo cola para alquilarlo.



Resumiendo, he puesto 120.000€, y me saco bruto al año 38.160€.



Y digo yo, crisis??? que crisis?????