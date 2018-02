330 43

El congreso debate hoy pedir al gobierno que se quede las autopistas quebradas

13/02/2018 - 8:37

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá hoy una proposición no de ley de Unidos Podemos que pide al Gobierno que no vuelva a licitar las nueve autopistas quebradas, cuya gestión asumirá este año, y que no amplíe las concesiones de otras nueve que vencen entre 2018 y 2021.

De aceptarse esta petición de Podemos, unos 1.600 kilómetros de autopistas pasarían a ser gestionadas por el Estado. Se trata del 70% del total de los kilómetros de autopistas con peaje de competencia estatal.

En concreto, la propuesta normativa pide "mantener en el sector público las nueve autopistas quebradas y rescatadas con dinero público, renunciando de forma explícita a volver a privatizarlas, dando marcha atrás en los pasos que ya ha dado para volver a adjudicárselas al sector privado".

Esto supondría la paralización inmediata del procedimiento de licitación de dos contratos de servicios para la realización de algunas de las actividades preparatorias necesarias para volver a privatizar esas vías.

Asimismo, la proposición pide "no ampliar los periodos de ninguna concesión de las actuales autopistas de peaje a medida que vayan alcanzando el final del período concesional en los próximos años, de tal forma que su explotación se realice de forma directa por el sector público, empezando por las que terminan entre 2018 y 2021".

"Estamos en un momento decisivo para resolver la anomalía que supone la existencia de autopistas de peaje explotadas por empresas privadas, esto es, tramos privatizados en la red estatal de carreteras, explotados por grandes grupos del lobby bancario y constructor, que convierten en negocio privado lo que debería ser una infraestructura pública de transporte por carretera", indica Podemos en su propuesta.

