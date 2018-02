330 43

12/02/2018 - 16:49

EMPRESAS.- EMIRATES FIRMA CON AIRBUS LA COMPRA DE 36 AVIONES A380 Toulouse.- Emirates ha sellado con Airbus un Memorando de Entendimiento (MoU) para un pedido en firme de 20 aviones A380, que incluye la opción de compra de otras 16 aeronaves, por un valor total del acuerdo a precio de catálogo de 16.000 millones de dólares (13.033,8 millones de euros).

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

EMPRESAS.- NUEVA YORK DEMANDA A THE WEINSTEIN COMPANIES

Nueva York.- El fiscal general del Estado de Nueva York, Eric T. Schneiderman, ha presentado una demanda contra The Weinstein Company y su matriz, The Weinstein Company Holdings (TWC), así como contra Harvey y Robert Weinstein, alegando que no protegieron a sus empleados del acoso sexual, la intimidación y discriminación por parte del entonces consejero delegado de la firma, Harvey Weinstein, y para que "cualquier potencial venta de la empresa garantice que las víctimas serán compensadas".

ECONOMÍA.- LAGARDE DA LA "BIENVENIDA" A LA CORRECCIÓN DE LAS BOLSAS

Madrid.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christiine Lagarde, ha calificado de "corrección bienvenida" las recientes caídas registradas en las bolsas mundiales, lideradas por la volatilidad experimentada en EEUU. "Ha habido un poco de volatilidad en el mercado de un día para otro, particularmente liderada por EEUU", indicó Lagarde en una entrevista concedida a la cadena CNBC, recogida por Europa Press.

EMPRESAS.- HEINEKEN GANA UN 25,6% MÁS EN 2017, HASTA 1.935 MILLONES

Ámsterdam.- Heineken, la segunda mayor cervecera a nivel mundial, obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.935 millones de euros en 2017, lo que representa un crecimiento del 25,6% respecto al resultado del año anterior. La cifra de negocio de la propietaria de marcas como Heineken, Cruzcampo o Sagres alcanzó en el conjunto del ejercicio un total de 21.888 millones de euros, un 5,3% más.

MOTOR.- HARLEY-DAVIDSON LLAMA A REVISIÓN CASI 175.000 MOTOS EN EEUU

Washington.- El fabricante estadounidense de motocicletas Harley-Davidson ha llamado a revisión 174.636 unidades en su mercado local, a causa de un problema en el sistema de frenado. La compañía señaló que esta campaña de revisión afecta a motocicletas fabricadas entre 2007 y 2011, en función de cada modelo, y señaló que algunas unidades podrían experimentar fallos en el sistema de frenado, a causa de un problema con el líquido de frenos.

BOLSA.- NORBOLSA AUMENTÓ UN 10% EL VOLUMEN NEGOCIADO EN 2017

Madrid.- Norbolsa incrementó en un 10% el volumen negociado en el ejercicio 2017, hasta 3.587 millones de euros, en un contexto en el que el volumen intermediado por la Bolsa española se mantuvo en los niveles de 2016, según ha explicado la firma.

EMPRESAS.- HUAWEI INVERTIRÁ 644 MILLONES EN 2018 EN I+D

Madrid.- La compañía tecnológica china Huawei invertirá 5.000 millones de yuanes (644 millones de euros) en I+D para el desarrollo del 5G durante 2018, año en el que también lanzará una "gama completa de equipos comerciales 5G", incluidas redes de acceso inalámbrico, redes de portadores, redes centrales y dispositivos.

LABORAL.- EL PARO DE LA OCDE DESPIDIÓ 2017 EN MÍNIMOS PRECRISIS

París.- La tasa de desempleo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se redujo una décima en diciembre, hasta situarse en el 5,5%, con lo que iguala mínimos de antes de la crisis financiera.

EMPRESAS.- SCHRODERS ENTRA EN METROVACESA CON UN 4,3%

Madrid.- El gestor de fondos británicos Schroders ha tomado una participación del 4,3% en el capital social de Metrovacesa en el marco de la OPV que la inmobiliaria ha realizado para salir a Bolsa. La entidad cuenta con 6,61 millones de títulos de la compañía valorados en 109 millones de euros en función del precio de 16,50 euros por acción fijado para el estreno en los mercados.

FINANZAS.- COINCHECK LEVANTA MAÑANA EL CORRALITO A SUS USUARIOS CON ACTIVOS EN YENES

Tokio.- La plataforma japonesa de negociación de criptomonedas Coincheck, afectada a finales de enero por la sustracción de 427 millones de euros en la criptomoneda XEM, en lo que representa uno de los mayores robos de monedas virtuales de la historia, permitirá a sus usuarios con activos en yenes la retirada de los mismos a partir de este martes, 13 de febrero, aunque mantendrá las restricciones para aquellos clientes con activos en criptomonedas.

EMPRESAS.- ARCELORMITTAL PRESENTA UNA OPA POR INDIAN ESSAR STEEL

Luxemburgo.- ArcelorMittal, a través de su filial india ArcelorMittal India Private Limited, ha presentado una oferta pública de adquisición por la compañía Indian Essar Steel, en línea con el proceso de resolución de insolvencia de la acerera india.

FINANZAS.- EBA, ESMA Y EIOPA ALERTAN SOBRE EL RIESGO EXTREMO DE LAS CRIPTOMONEDAS

Londres.- La Autoridad Bancaria Europea (EBA), junto a la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA) y la Autoridad de Seguros y Pensiones (EIOPA) han alertado este lunes a los consumidores europeos sobre el elevado grado de especulación y el riesgo extremo de invertir en criptomonedas como bitcoin, recordando que la legislación de la UE no ofrece ninguna protección legal específica frente a las pérdidas generadas por estos activos.

