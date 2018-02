330 43

Economía/Empresas.- Natra lanza nueva línea de productos orgánicos, con menos azúcar y sin aceite de palma

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Natra ha presentado su nueva línea de productos más saludables 'Better for you', que incluye productos orgánicos, con menos azúcar, sin aceite de palma y con más frutos secos, según ha informado este lunes la compañía.

La firma ha presentado su nuevo catálogo de innovación en ISM, la feria de dulces y aperitivos que se celebró en Colonia (Alemania) del 28 al 31 de enero, con más de 37.500 visitantes especializados y la presencia del top 20 de la distribución internacional.

Las novedades de NATRA (NAT.MC )para 2018 se enmarcan dentro de las últimas tendencias de consumo: productos saludables y de origen sostenible, con menos azúcar, sin aceite de palma, orgánicos y con más frutos secos; productos 'convenience', listos para consumir y más prácticos para llevar; y productos 'premium' dirigidos al consumidor más gourmet.

