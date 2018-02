330 43

Economía/Fiscal.- La AEAT no ve "ningún problema" en vigilar el bitcoin y aboga por simplificar Sociedades a empresas

Iniciará sanciones por incumplimientos del nuevo sistema del IVA y avanza que la recaudación en la lucha contra el fraude siguió en niveles récord en 2017

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha afirmado este lunes que a la Administración Tributaria no le produce "ningún problema" tener que trabajar sobre nuevos escenario como el bitcoin, las inversiones en 'blockchain' y las criptomonedas, y ha abogado conseguir un Impuesto de Sociedades "más sencillo y transparente" que no "perturbe" a las empresas y su actividad económica.

Durante la inauguración de la jornada sobre 'Fiscalidad Empresarial 2018', organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y PwC, Menéndez ha avanzado que la recaudación en la lucha contra el fraude fiscal se mantuvo en niveles récord el año pasado, si bien ha indicado que le gustaría que se valorase más las actuaciones implementadas y no solo quedarse con la cifra.

Menéndez se ha referido a los "fenómenos nuevos" de las transacciones e inversiones en Internet a través del bitcoin, criptomonedas y el 'blockchain', sobre las que Hacienda incidirá en las actuaciones de control de 2018, si bien ha recordado que la Agencia Tributaria lleva varios años con el "foco de atención" sobre estos nuevos escenarios.

En este sentido, ha insistido en que la AEAT "siempre ha trabajado sobre diversos escenarios" y "no es nada nuevo", por lo que al igual que sucedió cuando se empezó a actuar sobre los paraísos fiscales, ahora hay que "hacer lo mismo que antes en un escenario distinto". Por ello, ha marcado que hay que "trabajar, entenderlo y cuando sea preciso actuar sobre ello", en un contexto en el que la AEAT tiene acceso a muchos territorios con los que antes no tenia intercambio de información, como por ejemplo Panamá.

"No produce a la AEAT ningún problema tener que trabajar sobre estos escenarios", ha apostillado. En esta línea, Menéndez ha valorado que Hacienda cuente cada vez con más información, a través de los modelos 750 o 720 que han sido "muy útiles" en la lucha contra el fraude y han aumentado las bases imponibles o rentas declaradas "sustancialmente", así como con el Suministro Inmediato de Información (SII) y las relaciones de cooperación con otros países.

De esta forma, ha defendido que "ningún contribuyente debería tener ningún problema porque la AEAT tenga información sobre su patrimonio u origen de la renta", ya que, según ha dicho no le consta que se haya hecho uso de forma "torticera" con esos datos.

EL IMPUESTO DE SOCIEDADES "NO DEBE PERTURBAR A LAS EMPRESAS"

En cuanto al Impuesto de Sociedades, Menéndez ha abogado por que sea "lo mínimo posible" y que no distorsione "en nada" la actividad económica, por lo que ha apostado por trabajar para que no tenga "ninguna influencia" en las decisiones de inversión nacionales e internacionales de las empresas. "No debe perturbar la actividad empresarial", ha remarcado.

Así, ha planteado como "reflexión personal" pensar en alguna figura impositiva que recayera más sobre el resultado contable de explotación y fuese un gravamen "más transparente", para que las empresas sepan cuáles su aportación al sostenimiento de la cadena de bienestar y permita disminuir la litigiosidad en esa figura tributaria.

Sobre este punto, ha incidido en que la AEAT está haciendo "muchísimos esfuerzos" por mejorar la relación cooperativa con las grandes corporaciones, como el establecimiento de un instrumento para que cuando los asesores fiscales o representantes de las empresas consideren que hay una actuación "exacerbada" por parte de la Agencia Tributaria pueda contactar directamente con el director del departamento específico.

El director general de la AEAT ha destacado que, en el ámbito de los tribunales contenciosos-administrativos, el número de reclamaciones resueltas a nivel estimatorio para la Administración supera ya el 67%, por encima del 56% del año 2016.

Además, ha apuntado que en 2012 se dictaron 320 sentencias en procesos de delito contra Hacienda, de los que un 57% (173 casos) fueron favorables a la AEAT, mientras que el año pasado, con 330 sentencias, este porcentaje se elevó al 71,8% (237).

REGIMEN SANCIONADOR DEL NUEVO SISTEMA DEL IVA

En lo que respecta al Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, Menéndez ha asegurado que el proyecto inicial no era tendente a mejorar la recaudación, sino conseguir una relación "más fluida y más cercana" con los contribuyentes.

El 98% de las empresas que tienen que acogerse al SII ya se encuentran dentro del sistema, según ha indicado Menéndez, que ha destacado el "enorme esfuerzo" de adaptación de las empresas, si bien ha recordado que se ha aprobado ya el régimen sancionador del sistema ante incumplimientos.

Así, tras un periodo de adaptación, Menéndez ha enfatizado que "las empresas deberían entrar ya en el sistema porque se van a encontrar con sanciones", en tanto que se irán resolviendo las discrepancias "lógicas" que puedan producirse.

Según los datos proporcionados por Menéndez, el plazo medio de devolución de las empresas con declaraciones a devolver acogidas al IVA se ha reducido en 14 días, al tiempo que el número de declaraciones a devolver en menos de 10 días ha pasado de unos niveles de entre el 6% y el 8%, a un 61,6%.

"Hay que conseguir una AEAT digitalizada, moderna, flexible, ágil y tenemos proyectos a 3 o 4 años bastante interesantes", ha añadido Menéndez, quien ha destacado que se ha resuelto "un sudoku muy complicado", en referencia a la recuperación económica.



