Los hogares de jubilados, los únicos que no perdieron renta en la crisis ecónomica

cuando alguien va ha decir , que el ipc ,general no es representativo para los jubilados ? , como no lo es para la vivienda ,



Los jubilados tienen subencionada ,la sanidad, medicinas , transporte, vacaciones , cines , etc.... su ipc es menor que el general



No hay que ser tan egoistas ,



eso no quiere decir que es vergonzosa y cara la estructura del estado ,un desmadre los sueldos poiticos etc y los que cobran pensiones sin haber contribuido ,,mas de un millon ...



los verdaderamente perjudicados los jovenes ,