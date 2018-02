La Agencia Tributaria ya tiene listo el sistema de sanciones para el nuevo IVA

#1 Estoy totalmente de acuerdo contigo Resistencia Española.



De hecho no se busca otra solución que la de sancionar.



AQUÍ NO SE INCENTIVA QUE AL QUE MÁS DECLARA MENOS PAGA, como en EE.UU.



Que vaaaa....,



Aquí te ponemos el ojete como un bebedero de pato y te callas, a lo sumo te proporcionan un poco de vaselina.



La gente ya no puede más y se nota en la calle.



Esto no se arregla por las redes sociales, tenemos que paralizar el país saliendo todos unidos.