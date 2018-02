330 43

Hacienda se reúne hoy con los sindicatos para avanzar en la negociación salarial de los funcionarios

12/02/2018 - 8:19

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, volverá a reunirse hoy con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para avanzar en la negociación de la subida salarial y de las condiciones laborales de los funcionarios.

Hacienda y los sindicatos se volverán a ver este lunes, a las 17.00 horas, para dar nuevos pasos en la negociación de la subida salarial de los empleados públicos para los próximos años.

En el anterior encuentro, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, trasladó a los representantes sindicales la voluntad de llegar a un acuerdo, según el coordinador del Área Pública de CCOO, Pepe Fernández, y hacerlo en el mes de febrero, puesto que el Gobierno tiene la intención de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en marzo.

"Si hay Presupuestos, les gustaría tenerlo (el acuerdo) a finales de febrero ya cerrado, y si no hay Presupuestos, se ha comprometido a que no haya congelación salarial y a sacar adelante la oferta pública de empleo de 2018" vía decreto ley, explicó el presidente de CSIF, Miguel Borra, en la anterior reunión.

En este sentido, destacó que 2018 "puede ser el primer ejercicio en el que no solamente no se pierda empleo público, sino que sería la primera vez en muchos años que empecemos a recuperar algo de esos 200.000 puestos de trabajo que se han perdido durante la crisis".

El punto de partida de la negociación es el planteamiento que hizo Hacienda en septiembre, según el secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT, Julio Lacuerda. Entonces planteó una subida salarial de hasta el 8% en tres años, con una parte fija del 5,25% y otra vinculada a los objetivos de crecimiento del PIB y reducción del déficit. La parte fija se repartiría con un 1,5% en 2018, un 1,75% en 2019 y un 2% en 2020.

Para los sindicatos, con estas cifras no habría acuerdo porque no permiten recuperar el poder adquisitivo perdido por los empleados públicos, que lo sitúan entre un 13% y un 20% desde 2010. No obstante, aclararon que este es el principio de la negociación.

