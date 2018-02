La incertidumbre económica se mantiene en mínimos y el impás político catalán sigue sin afectar

Ha llegado la hora de hacer una consulta-referéndum seria, a nivel de todo el Estado, y saber de una vez por todas si los Españoles queremos el llamado Estado de las Autonomías o no. La democracia está bien asentada en España. Con las nuevas tecnologías se puede mejorar el control y la eficacia de la Administración Local haciéndola más cercana y más controlada por los ciudadanos y por las Inspecciones del Estado. A lo mejor nos damos cuenta de que basta con los Ayuntamientos y sobran los Parlamentos, las Presidencias y los Consejeros, etc, de las comunidades. Es decir, que sobran las Autonomías y sus políticos, no sus funcionarios que seguirían atendiendo a los ciudadanos en la gestión de la Administración General. Hemos estado con el Gobierno en funciones y no se ha notado gracias al cuerpo de funcionarios que han seguido trabajando según la ley y cobrando sus sueldos. Ahorraríamos mucho dinero, muchos robos y muchos líos políticos. ¿Se imaginan ustedes?