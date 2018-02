Cien mil jóvenes dejan de estudiar para trabajar animados por la mejora laboral

Es una ilusión irreal. Vivimos en un continuo espejismo. El sistema educativo, es decir, los políticos, no responden a las necesidades sociales y laborales. No dedican los recursos a la formación profesional que prevea las necesidades de empleo en las nuevas ocupaciones demandadas, como nuevas tecnologías, energías renovables, comercio exterior,...Aquí todo está enfocado al ladrillo y al turismo, todo es temporal menos los sueldos y prebendas de los políticos, que están al servicio de intereses superiores, que nunca coinciden con los intereses generales. Son sus propios intereses o los de las multinacionales que pagan, en proporción, menos impuestos que un pensionista. No les preocupa las infraestucturas,la educación, la sanidad, lo único que les preocupa es arañar votos para acomodarse en el puñetero escaño unos años y asegurarse un pesebre bien surtido. Los que tenemos cierta edad ya estamos hastiados de toda esta fauna depredadora. La única solución es la extinción de toda esta fauna. Para colmo está la presión de los mercados, palabro abstracto que no sé muy bien que es actualmente, porque no lo saben ni los economistas, ni los financieros, ni los políticos, ni nadie, porque bajo ese palabro se esconde una realidad que es uncasino financiero que tiene consecuencias en la economía real.