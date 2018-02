Rajoy incentiva los planes privados de pensiones, pero congela su fiscalidad

Para Zipi:



El culo ya lo pueden ir preparando todos los que piensen que van a cobrar 2000 pavos netos de pensión, y además en 14 pagas, solo por el hecho de haber cotizado por la máxima durante los veinte o veinticinco últimos años.



Yo ya lo tengo preparado porque hace mucho tiempo que me dí cuenta de como acabaría todo esto.



Y la culpa no se la echen ustedes a los políticos ya que ellos lo único que hacen es venderse al mejor postor para que les garanticen una buena puerta giratoria puesto que ya saben que de la pensión no podrán pegarse la vida padre.



Como digo, la culpa no es de los políticos sino de todos los que les votan para que hagan lo que hacen y no lo que tienen que hacer.



Suerte a todos