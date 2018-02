El PSOE quiere subir el coste de los despidos para atajar la temporalidad

Pues no será por el bien que ha hecho el PSOE a los trabajadores.



Hace mucho tiempo que los partidos políticos solo tienen en mente su propio bienestar.



Ni el PP es de derechas ni el PSOE de izquierdas. Las ideologías políticas no se cumplen en ningún partido, puesto que obviamente están todas fuera de lugar a estas alturas del partido, pero siguen engañándonos con las mismas milongas de izquierdas y derechas.



Si no creen lo que digo, solamente tienen que examinar los manuales de los fundadores de la ideas de izquierdas y derechas y comprobar que ni PP ni PSOE cumplen ninguna premisa de los mismos.