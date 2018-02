330 43

(Ampl.) El Gobierno vasco pide a Nadal "seriedad y seguridad" en el marco regulatorio, sin "sobresaltos"

9/02/2018 - 16:21

El programa 'Bidelek 4.0' invertirá 30,5 millones en tres años en el impulso de la digitalización de la red eléctrica

BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha realizado un llamamiento al Ministerio de Energía para que haya "seguridad, seriedad y estabilidad" en el marco regulatorio porque, según ha indicado, "no podemos estar sobresalto sobre sobresalto". Asimismo, le ha instado a "trabajar conjuntamente" para que el acuerdo sobre peajes eléctricos "sea una realidad".

La consejera vasca se ha pronunciado de este modo durante el acto de firma del protocolo de colaboración del proyecto de digitalización de la red eléctrica en Euskadi 'Bidelek 4.0', en el que participan Gobierno Vasco, Diputación de Bizkaia e Iberdrola, en la sede de la compañía eléctrica en Bilbao.

Este proyecto supondrá una inversión conjunta de 30,5 millones en los próximos tres años, con el objetivo de seguir impulsando la transformación digital de la red de distribución eléctrica de Euskadi.

La iniciativa ha sido presentada, con la presencia de numerosos representantes del sector, por la propia consejera, el diputado de Desarrollo Económico y Territorial de Bizkaia, Imanol Pradales, el director del Ente Vasco de Energía, Iñigo Ansola, y el director general de Negocio de Redes de Iberdrola Grupo, Armando Martínez.

Durante su intervención, Arantxa Tapia ha destacado la necesidad de continuar "modernizando" la red eléctrica de Euskadi, que ha sido "un lujo" a lo largo de años, con "actuaciones tecnológicas e inversiones importantes". "Eso requiere un uso racional de las tecnologías que tenemos y un ámbito regulatorio que nos acompañe", ha reivindicado.

En este sentido, ha advertido de la importancia de los "escenarios regulatorios" para que las nuevas inversiones en este campo "tengan una seguridad". Según ha indicado, "la regulación, la retribución de redes, tiene que ser un elemento que nos permita mejorar nuestro tejido productivo y hacer esas inversiones, esa clave de éxito de la transformación que tenemos que llevar a cabo, y debe ser estable en el tiempo y permitir tener seguridad".

Por tanto, ha pedido al Ministerio que se asuman "con seriedad y rigor todos aspectos relacionados con la regulación". "No podemos estar sobresalto sobre sobresalto, y con sorpresas como la que la semana pasada se decía por el ministro, aunque definitivamente retiraba las enmiendas", ha afirmado la consejera en relación a la propuesta de posibles ajustes en la retribución de las redes.

Según ha indicado la consejera vasca, "tenemos que conseguir llegar a hacer una transición energética seria en un marco serio y bien trabajado. No podemos permitirnos trabajar de esta forma".

En este marco, ha realizado un llamamiento al Ministerio de Energía a "trabajar conjuntamente" para que "sea una realidad esa seguridad, seriedad y estabilidad que requiere un marco regulatorio para llevar adelante muchísimos proyectos en el que nos estamos jugando el futuro".

Asimismo, ha defendido que es "momento" de que "sea una realidad" el acuerdo alcanzado en materia de 'peajes eléctricos', de acceso a electricidad en la industria.

También el director del Negocio de Redes de Iberdrola, Armando Martínez, ha incidido en que "la planificación, la regulación y la retribución de las redes eléctricas es clave" y ha subrayado que el modelo regulatorio debe ser "estable y predecible". "Tenemos un periodo regulatorio en la distribución de España, del año 2020-2025, donde esperamos que se haga una retribución adecuada al nivel de inversiones para afrontar los retos que tenemos", ha añadido.

Martínez ha destacado la colaboración público-privada del proyecto 'Bidelek 4.0' en Euskadi, una "tierra donde todos vamos de la mano", que ha contrapuesto a "las noticias que llegan desde la administración central sobre nuevos recortes en la retribución de la distribución, una actividad eficiente, con enormes oportunidades de futuro". El responsable del Negocio de Redes de Iberdrola ha confiado en que "juntos seamos capaces de reenfocar este debate" para garantizar las inversiones.

En la misma línea, el presidente de Velatia, Javier Ormazabal, ha señalado, al término del encuentro, que contar con un marco estable es "muy importante" y no "gusta" esa "cierta incertidumbre, esa sensación de no entendimiento en un sector tan importante como el de las 'utilities' y el Gobierno". No obstante, ha explicado que "no es que estemos notando un frenazo" de inversiones, pero "encontrarnos ante un recorrido inseguro preocupa, después de los periodos que hemos pasado".

EL PROYECTO BIDETEK

Con el protocolo firmado este viernes, se pone en marcha la segunda fase del proyecto Bidetek con el que se pretende "seguir innovando" en el desarrollo de tecnologías en redes de distribución eléctrica para poder tener "los productos más innovadores" e implantar "una red más vanguardista", ha explicado el responsable del EVE, Iñigo Ansola.

La inversión de 30,5 millones que requerirá este nuevo despliegue de redes inteligentes será ejecutada por una nueva sociedad conjunta entre Iberdrola y el EVE, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la industria local a través de la innovación y el diseño de equipos y soluciones de futuro y permitir a la industria vasca "mantenerse como un referente tecnológico mundial", según han destacado durante la presentación sus responsables.

Las soluciones que se desarrollen en Bidelek 4.0 serán utilizadas por Iberdrola en su apuesta por "implantar más redes y más inteligentes" como camino para avanzar en la transición energética hacia una economía descarbonizada. Según ha detallado Armando Martínez, la compañía ha invertido en España 1.400 millones en los últimos años en este ámbito.

La consejera Tapia ha resaltado que, además de la oportunidad que supone para las empresas, "toda la ciudadanía de Euskadi va a ver mejorado el servicio y la forma en que se gestiona la energía".

Por su parte, el diputado vizcaíno Imanol Pradales ha destacado la importancia del sector de la energía, "estratégico para Bizkaia por múltiples razones". Según ha recordado, supone el 7,5% del PIB, unos 12.000 millones de euros de facturación al año y 13.400 puestos de trabajo directos.

El diputado ha recordado, asimismo, las ventajas del marco fiscal para este sector, con deducciones en el Impuesto de Sociedades por transferencias de créditos fiscales, que se suman a las existentes para las actividades de I+D+i. "Todas ellas pueden minorar la cuota del impuesto hasta el 70%", ha indicado.

Todos los participantes han coincidido en resaltar el "éxito" de la primera fase de Bidelek. Entre los resultados de las inversiones en redes inteligentes de los últimos años, Iberdrola ha destacado que se ha reducido a la mitad el tiempo necesario para recuperar el servicio ante incidencias y la mayor parte de las operaciones con clientes se realizan "de forma automática e inmediata".

