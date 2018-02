330 43

El Gobierno mantiene su "objetivo" de aprobar los Presupuestos de 2018 y continuará negociándolos

9/02/2018 - 14:42

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo mantiene como "objetivo" aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 y continuará negociando con las formaciones políticas, porque son un instrumento "importante" de "estabilidad política" y "le conviene a los españoles", si bien ha recordado que ya están prorrogados los de 2017 en caso de no aprobarse.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"El objetivo del Gobierno es aprobar los Presupuestos porque le conviene a los españoles", ha subrayado Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha indicado que el Gobierno va a continuar negociando con las distintas formaciones políticas y ha hecho hincapié en su importancia en un momento en el que España crece y crea empleo.

Méndez de Vigo ha recordado que el Ejecutivo consiguió el respaldo de una mayoría parlamentaria para el 'techo de gasto' de las cuentas públicas de este año y que para las de 2017 alcanzó un acuerdo con siete partidos. "Eso lleva un tiempo", ha apuntado.

No obstante, ha reconocido que "los números son los que son" y el Gobierno solo cuenta con 135 diputados del PP en el Congreso, un número "insuficiente" para su aprobación, si bien ha recordado que en caso de no aprobarse ya están prorrogados los Presupuestos de 2017. "A partir de ahí, veremos", ha agregado.

En cualquier caso, ha insistido en que "los españoles nos piden pactos, acuerdos, actuar en beneficio de la gente", y ha criticado el rechazo de algunos grupos parlamentarios a los Presupuestos cuando todavía el Gobierno no los ha presentado. En su opinión, "decir no a algo que no conoces no es una postura política, es una manía, y las manías no son buenas, tampoco en la vida política".

De esta forma, ha reiterado que "el objetivo del Gobierno es aprobar los PGE porque le conviene a los españoles", conlleva "más dinero para hacer más políticas sociales" e incluye "muchos elementos que benefician a la gente".

Ha destacado que los Presupuestos de 2018 incluirán "cosas importantes", como la rebaja del IRPF, la subida salarial de los funcionarios, la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un aumento en la partida de becas de estudiantes y la rebaja del IVA del cine.

Además, ha recalcado que los PGE dan "más posibilidades de actuación" a la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales y los de este año destinarán un 56% a gasto social.

"El objetivo del Gobierno es aprobarlos porque nos mueven los intereses generales y creemos que la aprobación de los PGE es bueno para ellos", ha añadido.

