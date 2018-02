330 43

HIP y Marcas de Restauración impulsan el mayor encuentro internacional del sector de la hostelería

9/02/2018 - 12:28

El Hospitality Innovation Planet (HIP) y Marcas de Restauración impulsan el mayor encuentro internacional del sector de la hostelería durante la celebración del congreso, que se celebrará del 19 al 21 de febrero en el recinto ferial Ifema - Feria de Madrid.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

En concreto, esta cita reunirá en la capital española a los responsables de las mayores cadenas de restauración organizada y otras entidades multisectoriales, quienes compartirán las tendencias y las claves del sector, y analizarán diferentes experiencias sobre sostenibilidad empresarial y el valor de la franquicia.

A lo largo de su trayectoria, Restaurant Trends se ha convertido en uno de los mayores encuentros internacionales de la restauración, donde proponer nuevas fórmulas, descubrir las tecnologías que ayudan a mejorar la experiencia de cliente en sus establecimientos y la gestión de las operaciones desde una perspectiva de transformación y eficiencia.

Más de 450 profesionales forman parte de este encuentro, que cada año reúne a los directivos de McDonald's, Telepizza, La Mafia, Viena, Compañía de Trópico, Tako Away, Beer&Food, Abades, Brasa y Leña, Food Box, Whith by 614, Viena Capellanes, Peggy Sue, Grupo Rodilla, KFC, Comess Group, La Tagliatella, Muerde la Pasta, Smöoy, Raza Nostra, Le Pain Quotidien, Andilana, Cafestore, MasQMenos, Vait, Autogrill, Brutis, Grupo Restalia, Tommy Mel's, Grupo VIPS, SSP Spain, Häggen-Dazs, Buffalo Grill, Udon, Grupo Areas, Il Siciliano y Five Guys, entre otras.

El secretario general de Marcas de Restauración, Juan Ignacio Díaz, ha subrayado que Restaurant Trends será este año una "cita ineludible" para cualquier ejecutivo o empresario que quiera regresar a su negocio con "nuevas competencias, estrategias, habilidades y soluciones para mejorar la experiencia de sus clientes y la cuenta de resultados".

Más de 300 empresas estarán presentes como expositoras, y compañías como Booking, Campofrío, Coca-Cola, Up Spain, Pujadas, El Tenedor, Europastry, Calidad Pascual, Schweppes, Unilever Food Solutions, Diageo, Fagor, Heineken, Ilunion, Oms y Viñas y LG contribuirán en los contenidos del congreso.

UNILEVER ORGANIZA EL CONCURSO DE MEJORES ARROCES DE ESPAÑA

Por su parte, Unilever Food Solutions estará presente en esta edición del HIP, que será escenario de la nueva edición del concurso de mejores arroces de España, según ha informado en un comunicado.

El concurso, que en su anterior edición contó con la participación de más de 1.000 restauradores de todo el país, está organizado por Unilever Food Solutions y Knorr y respaldado por la Federación de Cocineros y Reposteros de España (Facyre) y la Federación Española de Hostelería y Restauración (Fehr).

Durante la presentación de esta nueva edición, Kiko Moya, jefe de cocina del restaurante L'Escaleta, con dos estrellas Michelin, y Sara Nicolás, ganadora de la I edición Mejores Arroces 2017, cocinarán sus mejores recetas de arroces.

Asimismo, la división culinaria de Unilever ofrecerá a los asistentes la posibilidad de descubrir en vivo las últimas tendencias aplicadas a la cocina sin gluten y las nuevas fusiones entre cocina tradicional y creativa a través de los distintos 'showcookings' y talleres culinarios que se llevarán a cabo durante los tres días del evento.

