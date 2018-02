Elsa Artadi se descarta por ahora, al ser todavía Puigdemont el candidato

JxCat y ERC negocian aprobar una resolución en favor del "presidente legítimo"

Las negociaciones entre JxCat y ERC para desencallar la investidura tienen todavía un largo camino por recorrer.

El escenario actual, según lo que constatan en público, se circunscribe a la redacción de una resolución para que el pleno del Parlament considere a Carles Puigdemont como "presidente legítimo" de la Generalitat. Ello no tendría ningún valor jurídico, pero serviría para reafirmar el discurso del imaginario independentista y esquivar una imagen de paso atrás, ante la realidad de que la ley no permite una investidura a distancia, y de que Puigdemont no está dispuesto a volver a España, porque sería detenido de inmediato.

Ante esta evidencia, ayer resurgieron las opciones para el plan B de formación de un Govern favorable a la constitución de la república catalana. Elsa Artadi suena desde hace tiempo como candidata alternativa a Puigdemont, pero se descartaba porque el expresidente sigue siendo el candidato de su partido y el del Parlament.

La clave está en mirar más allá del ahora, y Artadi, cercana a Puigdemont, podría ser su brazo ejecutor, actuando como presidenta oficial, pero siguiendo los dictados que le llegasen desde Bélgica.

La incógnita del calendario

El informe de los letrados de la Cámara catalana sobre si con el aplazamiento del pleno del día 30 de enero ha empezado a correr el plazo de dos meses para investir al próximo presidente de la Generalitat sigue sin ver la luz.

La previsión es que se dé a conocer este viernes, pero ya se esperaba para la reunión de la Mesa del martes, y entonces se pospuso para el miércoles, cuando tampoco fue entregado, debido al debate interno de los letrados respecto a si incluir consideraciones y recomendaciones para el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, con el objetivo de evitar que el bloqueo de la investidura se eternice.

Torrent guardó ayer silencio sobre sus intenciones, y dedicó el día a visitar a los exconsellers en prisión preventiva Oriol Junqueras y Joaquim Forn por la mañana, y a los Jordis por la tarde.

En cualquier caso, desde las formaciones secesionistas no auguran un acuerdo para la investidura hasta, como pronto, la próxima semana. ERC no quiere arriesgarse a que los nuevos acuerdos supongan la multiplicación de causas judiciales, más aún cuando en las próximas semanas se sucederán las citaciones en los juzgados por las decisiones vinculadas al referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia. Entre los nuevos investigados figuran la número dos de ERC, Marta Rovira, así como Marta Pascal y Ar- tur Mas por parte del PDeCat, y Anna Gabriel y Mireia Boya por la CUP.

Los republicanos tampoco ven factible intentar cambiar la normativa en favor de Puigdemont, lo que supondría alargar plazos y chocaría con la oposición del Gobierno central, pero JxCat no desfallece y ayer registró en el Parlament una solicitud para que se determine el número de miembros de cada grupo parlamentario en las comisiones de la cámara, y para poder así designar a los miembros de la Comisión del Reglamento.

