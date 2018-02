330 43

Economía.-Eurodiputado del PSOE revela que hubo un pacto para excluir a países europeos de la lista de paraísos fiscales

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El eurodiputado del PSOE Ramón Jauregui ha señalado este jueves que la elaboración de la lista de paraísos fiscales en el ámbito comunitario se realizó "con la condición previa de que no entraba ningún país europeo": "Si no, no había acuerdo. Más claro no puedo ser", ha dicho.

Así, ha reconocido que los propios países comunitarios se han "engañado" con esta lista, pues "es evidente" que existen paraísos fiscales en Europea. "Pero la condición para un acuerdo por unanimidad fue, desde la entrada, que no entraran los europeos", ha dicho.

A pesar de que Jauregui ha sido muy crítico con esta postura --"Nos hemos engañado", ha llegado a decir--, también ha subrayado que "el paso" dado con la publicación de esta lista "no hay que despreciarlo", aun habiendo sacado apenas un mes después de su publicación a varios países.

Jauregui ha realizado estas declaraciones dentro de la jornada parlamentaria 'Lucha contra la evasión fiscal tras Los Papeles de Panamá. Una mirada europea y española', organizada en el Congreso por el propio grupo socialista.

NO SON SOLO LOS BAJOS TIPOS

En ella ha comparecido el también eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, que ha abundado en la situación denunciada por su compañero de partido y de cámara, pues ha puesto ejemplos de países que ofrecen problemas en el propio continente.

Así, ha mencionado a Países Bajos, Malta, Luxemburgo o Chipre por tener "situaciones fiscales inaceptables", no ya solo por los bajos tipos de sus impuestos, sino su "falta de cooperación" ante conductas "sancionables y punibles de fraude", por lo que cree que hay "mucha tela que cortar".



