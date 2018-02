330 43

Economía.- Sindicatos exigen ampliar del periodo de consultas del ERE de KSS "para negociar el futuro de la planta"

PAMPLONA, 8 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos UGT, CCOO y CCP, con mayoría en el comité de empresa de Kayaba Steering Spain (KSS), han exigido a la dirección del grupo propietario de la planta la ampliación del periodo de consultas del ERE, para "negociar y acordar el plan industrial que garantice el futuro de la planta y del empleo".

Los tres sindicatos han reclamado al grupo Kayaba "la presentación del plan industrial para su negociación y acuerdo antes de que finalice el periodo de consultas". "Se trata de que la empresa cumpla los compromisos adquiridos con la plantilla en 2014", han señalado.

Asimismo, la representación sindical ha exigido que "el plan industrial contenga inversiones, un plan de negocio, producto, carga de trabajo suficiente y estabilidad del empleo, para garantizar la viabilidad de KSS a largo plazo e incluso contemplar un crecimiento de la plantilla que permita recuperar a los trabajadores que se han ido quedando por el camino".

Por último, UGT, CCOO y CCP han asegurado que "no van a aceptar nuevos engaños, ni que se vuelva a estafar a los trabajadores", por ello han asegurado que "si el Grupo Kayaba no presenta un plan industrial serio, que haga justicia al esfuerzo realizado por la plantilla durante tantos años, no habrá acuerdo sobre el ERE y se judicializará el conflicto para buscar la nulidad del despido colectivo".

