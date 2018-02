330 43

Economía.- Cs cree que "empieza a dar miedo" que se aborde "el problema de las pensiones" con "medidas puntuales"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos cree que "empieza a dar miedo" que el Gobierno aborde "el problema de las pensiones" con "medidas puntuales" y no con "una solución global" dentro del marco de la negociación del Pacto de Toledo.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, tras ser preguntado por que el anuncio del presidente Mariano Rajoy acerca de que el Consejo de Ministros va a permitir el rescate de lo invertido en los planes de pensiones privados, una vez transcurridos diez años.

"Nos está empezando a dar miedo que el Gobierno esté empezando a tratar el tema de las pensiones no de una forma global y no desde el ámbito del Pacto de Toledo", ha dicho Villegas, que ha señalado, sobre esta última medida, que "no parece que sea criticable".

Así, ha recordado también otra medida anunciada por Báñez, sobre la posibilidad de elegir los mejores años de cotización para el cómputo de la pensión, y cree que tanto una como otra "no son criticables", aunque es necesario "ver la letra pequeña".

En todo caso, ha pedido "una solución global al problema de las pensiones". "Creemos que es necesario un pacto para ver qué hacemos con las que se están pagando hoy, sobre su poder adquisitivo, pero sobre todo un pacto global que garantice las pensiones que se paguen en un futuro a las personas que estamos cotizando", ha dicho.



PUBLICIDAD