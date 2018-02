George Soros dona 450.000 euros para frenar el Brexit

El multimillonario estadounidense George Soros donó 400.000 libras (450.000 euros aprox) a una organización proeuropea que intenta influir en el voto de los diputados británicos sobre el acuerdo final del Brexit, ha informado Mark Malloch-Brown, presidente de Best for Britain. l Reino Unido reconoce en un informe secreto los daños del Brexit sobre la economía

"A través de sus fundaciones contribuyó a nivel de 400,000 libras", ha declarado el ex ministro Mark Malloch-Brown con Gordon Brown y presidente de Best for Britain, una entidad a la que el diario conservador Daily Telegraph, favorable a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), acusa de conspirar "para derribar el Brexit".

Según el diario, esta "campaña para derribar el Brexit" se lanzará a escala nacional en febrero con el objetivo de "conducir a un segundo referéndum para obtener el mantenimiento de Reino Unido en la Unión Europea".

"Hay mucha gente frustrada" por el Brexit, ha declarado Mark Malloch-Brown a la BBC este jueves.

Las predicciones de Soros

Esta campaña está destinada a "movilizar a la opinión pública a favor del mantenimiento de Reino Unido en la Unión Europea con el fin de que [los diputados] tomen consciencia de este cambio en la opinión pública cuando el Parlamento vaya a votar" el acuerdo final sobre el Brexit, ha agregado.

Soros predijo el mes pasado ante el Foro Económico Mundial de Davos que la primera ministra británica, Theresa May, no permanecerá mucho tiempo en el poder, y afirmó que los británicos estaban "en actitud de negación" ante las consecuencias financieras del Brexit.

"La situación económica actual no es tan mala como se preveía, viven con esperanza, pero a medida que la moneda se deprecie y que la inflación se convierta en la fuerza motriz, el nivel de vida bajará", ha analizado en aquella ocasión.

"Esto llevará un tiempo, pero cuando llegue [los británicos] se darán cuenta de que ganan menos que antes, porque los salarios no aumentarán tan deprisa como el coste de la vida", según Soros.

PUBLICIDAD