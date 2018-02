UGT advierte de que España está "al borde del rescate" en lo que a empleo se refiere

Alerta de que el paro estructural alcanza el 36,3% del total

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha advertido de que España "está al borde del rescate" por Europa en lo que a empleo se refiere.

Así lo ha señalado Barrera durante la presentación del estudio 'Precariedad laboral, paro estructural, pérdida salarial, pobreza y desigualdad' elaborado por el sindicato, donde ha hecho hincapié en que "no hay justificación" ninguna para que el crecimiento económico no llegue a las familias.

Aumentan los trabajadores pobres

"No se ha recuperado nada cuando estamos ya en el cuarto año consecutivo en el que se prevé un crecimiento positivo del PIB y aumenta la desigualdad y la pobreza", según Barrera, que ha alertado del incremento de los trabajadores pobres y de la desigualdad.

"La situación del empleo es un verdadero problema", ha recalcado la representante del sindicato, tras desmentir la imagen "triunfalista" que dio el Gobierno cuando se publicaron los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2017, ya que, según ha asegurado, el Ejecutivo dijo que se habían recuperado los niveles de empleo precrisis, pero hay 1,7 millones de empleados menos y 1,8 millones de desempleados más.

"Ni mucho menos se han recuperado los niveles de antes de la crisis, pero lo que sí es cierto es que la situación del desempleo es mucho peor, no ha mejorado en estos años, sino que se está creando en España un verdadero problema de desempleo estructural", según Barrera, que ha afirmado que casi 2 millones de personas llevan más de un año buscando empleo y un total de 1,3 millones más de dos años, cifra que se ha elevado hasta representar un 36,3% del total del personas.

En esta línea, ha señalado que el desempleo estructural ha dado "un salto bastante importante", porque no hay políticas activas que velen por reducirlo y por recuperar a los trabajadores que están "casi fuera del mercado de trabajo". "Si no hay políticas activas ni para formación ni cualificación, ¿cómo no va a crecer el paro estructural?", ha cuestionado.

Por otro lado, Barrera ha recalcado que, "por mucho que suba el PIB y mucho empleo que digan que se crea", sigue creciendo la pobreza porque "el Gobierno lo está haciendo muy mal". A dos días de que se cumpla el aniversario de la aprobación de la reforma laboral de 2012, Barrera ha recalcado que "esta ha sido la principal causa" del modelo laboral actual y precario que tiene España.

Barrera ha alertado de que el desempleo estructural está aumentando y le ha trasladado al Gobierno que esta debería ser "su gran preocupación". Así, ha insistido en que se debería impulsar un plan de choque por el empleo efectivo y que aumente la protección por desempleo, ya que, aunque se está debatiendo en las mesas de diálogo social, no se ha conseguido revertir ni una de las reformas que hizo el Gobierno en época de recortes.

Imprescindible derogar la reforma laboral

En el informe, el sindicato ha dejado claro que la derogación de la reforma laboral es "imprescindible" y debe constituir el punto de partida para revertir la situación por la que atraviesa el mercado laboral español.

Así, ha asegurado que las organizaciones sindicales le han presentado un documento conjunto al Gobierno en el marco del diálogo social para atajar el elevado fraude que existe en la contratación temporal, que es "la principal razón por la que España mantiene estas tasas de temporalidad tan elevadas".

La organización que lidera Pepe Álvarez considera que se debe reconducir el modelo de crecimiento para que sea capaz de crear empleo de "mayor calidad, más productivo, que permita generar más riqueza y que se transforme en un aumento del bienestar de los hogares".

En concreto, las organizaciones sindicales han pedido al Gobierno que clarifique qué es y qué no es empleo temporal, que elimine los actuales incentivos al fraude en la utilización de contratos temporales y el contrato de apoyo a emprendedores, que incremente las sanciones administrativas por encima de los 600 euros actuales y que se eleve significativamente la cotización a la Seguridad Social de los contratos temporales de larga duración, entre otras propuestas.

