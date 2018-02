330 43

Economía/Finanzas.- Mapfre no abandonará Venezuela pese a las "circunstancias difíciles"

Sigue confiando en Turquía y México

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de MAPFRE (MAP.MC ) Antonio Huertas, ha afirmado que la aseguradora no abandonará Venezuela a pesar de las "circunstancias difíciles" de la región, que ha sido siempre "un gran país" para la compañía.

"Es un país donde hemos hecho una gran empresa", ha señalado Huertas durante la presentación de los resultados de 2017 de la aseguradora, que obtuvo un beneficio neto de 701 millones de euros, lo que supone un descenso del 9,7% respecto a 2016 como consecuencia del coste extraordinario de las catástrofes naturales registradas el año pasado, cuyo impacto neto en el resultado ha sido de 126 millones de euros.

"La compañía sigue operando dentro de la normalidad con que se puede operar con las circunstancias difíciles del país, pero con nuestro pleno compromiso", ha zanjado el presidente de la aseguradora.

En cuanto a Turquía, Huertas ha manifestado no estar preocupado por la situación política y la relación del país con la Unión Europea. "No nos inquieta. Nos gustaría que, como en cualquier mercado, la situación fuera estable, pero no estamos preocupados", ha dicho.

Huertas también ha mostrado confianza respecto a México, a pesar de la situación de incertidumbre del país, la debilidad de su crecimiento económico y el incremento del riesgo por la relación del país con Estados Unidos.

"Llevamos 25 años y confiamos", ha apuntado Huertas, que ha añadido que, a pesar del cierto nivel de delincuencia y corrupción del país, México figura en estándares elevados en cuanto a la clase empresarial.

Huertas ha rechazado hacer comentarios sobre cifras económicas en relación con el acuerdo de intenciones, de carácter no vinculante, firmado por la aseguradora con Banco do Brasil para elevar su participación en los negocios que actualmente tiene en el país. "Haremos públicas las cifras cuando sea el momento", ha dicho.

En concreto, Mapfre pretende incrementar al 100% su participación del 50% en el negocio generado por la red agencial y el área de automóviles y grandes riesgos del canal bancario BB, es decir, el ramo No Vida que mantiene en el país.

SALIR DE MUFACE FUE LOGICO

Por otra parte, ha señalado que en la compañía están "siempre abiertos" a revisar su decisión de salir del concierto con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), organismo autónomo perteneciente al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que considera "lógica".

"A partir de ese momento, la compañía cambió radicalmente", ha valorado Huertas, que ha justificado su afirmación en que ahora son la compañía mejor valorada a pesar de no ser la más grande del mercado.

"Si en el futuro se dieran las circunstancias no hay que descartar nada, pero ahora la respuesta es no", ha respondido el presidente de la aseguradora, a la que el pasado año Muface invitó a participar, pero esta lo rechazó.

En relación con posibles operaciones corporativas, el presidente de Mapfre ha señalado que en la compañía de seguros están "siempre abiertos a todo" y miran "cualquier operación que pueda haber en el mercado", pero "en absoluto" están "activos" en la búsqueda.

En cuanto a las alianzas estratégicas de la aseguradora, Huertas ha señalado que están "encantados" con ellas porque son "una buena palanca para el crecimiento y el desarrollo de Mapfre". "Buscaremos cuantas sean posibles", ha dicho.

EL 'PAY-OUT' MAS ALTO

La aseguradora propondrá a la junta general de accionistas el pago de un dividendo complementario por importe de 0,085 céntimos brutos por título, de forma que el dividendo total con cargo a los resultados de 2017 que pagará a los accionistas será de 0,145 euros.

En este sentido, Huertas ha explicado que esta cantidad supone un aumento del 4,9% sobre la cotización media del último año. "Se trata del 'pay-out' más alto de nuestra historia", ha apuntado, y ha puesto en valor que es "uno de los dividendos más estables, más consistentes y pagadero en efectivo".

En cuanto a la cotización de la aseguradora, el director financiero de la compañía, Fernando Mata, ha recordado que ha caído más de un 7% en el último año, si bien el mayor retroceso se produjo en el segundo semestre del año, tras el anuncio del impacto en su resultado por las catástrofes naturales.

Mata ha explicado que los fondos propios de la compañía cayeron un 5,6% en 2017 respecto a un año antes. "Es el primer año que veo que todas las monedas sufren una depreciación frente al euro", ha señalado.

