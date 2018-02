Un fraude al alza: así funciona el mercado negro de los trabajos de fin de grado

Yo lo llamo inflacción educativa.



En mis tiempos mozos, la EGB te daba un papelito con validez legal a los 14 si habías aprobado todo.



Con la ESO, a los 16, si no has suspendido lengua o matemáticas, titulas. Y eso sin tener en cuenta las "adaptaciones curriculares", que es un eufemismo de "relajación de los estándares".



Con la FP, antes tenias cinco años a piñon.



Ahora son cuatro, de los cuales casi uno estás de prácticas.



En la universidad, tres cuartos de lo mismo.



Por no hablar de las titulaciones que solo valen para optar a una oposición, o para acceder por la gatera a una titulación que de otra forma no se podría cursar.



Y todo esto en la pública y en la privada, en la educación nazi del Pais Vasco y Cataluña, en todas partes.



Alguien ha ido alguna vez a preguntarle al profesor por qué su hijo no ha visto un contenido determinado? Lo normal es quejarse de que no aprueba y pasa de curso, y así les va luego.