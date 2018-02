330 43

Ugt alerta de que españa está "al borde del rescate" en desempleo

8/02/2018 - 12:33

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, afirmó este jueves que "España está, hoy por hoy, al borde del rescate en Europa", con un desempleo estructural superior a los dos años que afecta a más de un millón de personas.

Así lo dijo Barrera durante la presentación del estudio 'Situación del empleo en España' correspondiente al segundo semestre de 2017 elaborado por el sindicato. El documento pone de relieve el crecimiento económico y el aumento del empleo produce una "notable reducción del desempleo" y esta es una característica del mercado laboral español, según Barrera.

Pese a ello, UGT señala que en España sigue habiendo 1,7 millones de empleos menos que antes de la crisis y 1,8 millones de parados más. La secretaria confederal destacó que "la situación de desempleo es mucho peor que antes de la crisis", porque el paro estructural ha crecido y, en este sentido, indicó que casi dos millones de parados llevan más de un año buscando empleo, y de estos, el 36,3% lleva dos o más años.

Por su parte, la temporalidad sigue en ascenso y se situó en el cuarto trimestre de 2017 en el 26,7%, con lo que el pasado ejercicio fue el que registró la mayor tasa desde 2008.

UGT explicó que este comportamiento es "anómalo" en el contexto europeo y se justifica por el "fraude extendido y consentido en la utilización de los contratos de duración determinada".

El sindicato también destaca en su informe la evolución de la parcialidad, particularmente la involuntaria, que es aquella que los trabajadores aceptan al no encontrar un empleo a jornada completa.

Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2017, el 57,3% de los trabajadores a tiempo parcial eran involuntarios, frente al 33% que se encontraba en esta situación en 2007.

Mientras, los contratos de menos de siete días suponían el 15% del total en 2007 y esta cifra ha ido escalando hasta situarse en el 25,9% en 2017, afectando a uno de cada cuatro trabajadores.

"La excesiva temporalidad, la elevada rotación laboral y la parcialidad involuntaria son las caras más visibles del aumento de la precariedad del empleo en nuestro país", a lo que se suma la precariedad laboral, dando lugar a un mercado laboral "ineficiente, inseguro y desigual", destaca el sindicato en el estudio.

PÉRDIDA SALARIAL

Al mismo tiempo, el sindicato señaló que los salarios han perdido dos puntos de poder adquisitivo en 2017 y desde 2009 se han contabilizado 7,3 puntos menos, lo que es "una anomalía histórica y una injusta perversión del sistema de determinación de rentas".

Respecto a la brecha de género, el sindicato advirtió de que en términos de desempleo, el masculino se ha recuperado en mayor medida que el femenino, y en términos salariales la diferencia es de casi 6.000 euros en detrimento de las trabajadoras, situando esta brecha en el 22,9% en 2015, aunque "ha descendido algo en los dos últimos años".

Entre las propuestas que figuran en el documento, UGT hace referencia al documento conjunto con CCOO que se ha presentado en el marco del diálogo social y que se centra en reducir el fraude en la contratación temporal, incrementando las sanciones administrativas por encima de los 600 euros actuales o aumentando "significativamente" la cotización a la Seguridad Social de los temporales de corta duración.

Barrera agregó que las mesas de diálogo social sobre el empleo no han producido resultados y "no hay respuesta, hasta el momento, a las propuestas (sindicales) y no nos queda más remedio que la movilización".

