Economía/Laboral.- Sordo dice que es un error situar plazos excesivamente rígidos para alcanzar el pacto de convenios

Afirma que "se trata de hacer un buen acuerdo, no tanto de hacer un acuerdo ya"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha afirmado que "no es bueno" que se sitúen plazos excesivamente rígidos para alcanzar un acuerdo de negociación colectiva, aunque cree que esto no debe demorarse "sine die" (indefinidamente).

Para Sordo, los plazos rígidos "no son buenos", porque pueden acabar poniendo al sindicato "en el peor de los escenarios", que es "tener prisa". No obstante, ha hecho hincapié en que el diálogo y la negociación no pueden demorarse indefinidamente, ya que el acuerdo está pensado para orientar la negociación colectiva de 2018 y 2019.

"No debiera demorarse sine die, porque si no, no cumple su función, que es orientar los convenios que ya se están negociando", ha apostillado, tras insistir en que situar un plazo fijo es un error, porque "se empieza a meter prisa" cuando de lo que se trata es de hacer un buen acuerdo cuanto antes, pero sin acelerarse.

Para el líder sindical, un "buen" acuerdo tiene que pasar por dar cualidades a la negociación colectiva. "Hay que introducir nuevos contenidos en el acuerdo; la lucha contra la precariedad tiene que ser uno y, de forma prioritaria, también el aumento de los salarios. Las remuneraciones salariales tienen que recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido durante la crisis", ha añadido.

Sordo cree que "España necesita una subida salarial y la negociación colectiva es el mejor escenario para esa redistribución de la riqueza". Estas declaraciones las ha realizado en un encuentro con los medios previo a la celebración de unas jornadas jurídicas y sindicales para poner de relieve la importancia que tiene para CC.OO. acabar "con el fenómeno más característico del mercado laboral español: el recurso sistemático de la precariedad como forma de gestión en las empresas".

Así, respecto a la precariedad, Sordo ha recordado que en España se tienen las tasas más altas de temporalidad de toda Europa y que se ha incrementado la contratación a tiempo parcial no deseada, sobre todo, entre las mujeres y las personas jóvenes.

A su juicio, la "apuesta" que el Gobierno hizo por la precariedad en la reforma laboral debe ser corregida "cuanto antes", porque está provocando fragmentación y segmentación en el mundo del trabajo.

