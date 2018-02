330 43

Ccoo no quiere que la candidatura de guindos suponga un "cambio de cromos" en el bce para mantener la austeridad

8/02/2018 - 10:21

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, señaló este jueves que no celebra la gestión del ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, en España, tras postularse como candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europea (BCE), y manifestó que "no nos gustaría que esto fuera un cambio de cromos entre los distintos países para acabar reforzando desde el BCE las políticas de los austericidas".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto del sindicato sobre la contratación en España, Sordo explicó que CCOO "no comparte ni ha compartido las políticas económicas que ha impulsado Guindos" de austeridad, y "no celebramos este tipo de planteamientos".

Preguntado sobre los beneficios de que un español ocupe la Vicepresidencia del BCE, Sordo respondió que "esto no es el europeo de fútbol" y lo relevante no es la nacionalidad sino lo que se opine de las políticas económicas y el modelo de construcción europea.

"Nosotros no hacemos una buena valoración de la gestión económica de Luis de Guindos, básicamente porque creemos que han aplicado políticas económicas que no hemos compartido y que hemos denunciado, no creo que esto deba ser una guerra de nacionalidades" sino de políticas, consideró.

Para la central, los procesos de selección en el BCE "tendrían que ser mucho más transparentes" y "la ciudadanía tendría que conocer en base a qué se seleccionan las personas que van a estar en el BCE porque van a determinar políticas monetarias importantes".

En este sentido, señaló que las políticas que se han adoptado para salir de la crisis "se están agotando" y el BCE "no puede ser la única forma de hacer políticas contra el ciclo económico".

