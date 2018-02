330 43

Economía.- Sordo (CCOO) dice que no le gustaría que la llegada de Guindos al BCE fuera a cambio de más austeridad

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha afirmado que "no le gustaría" que la posible designación como vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) del ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, acabe siendo "un cambio de cromos" entre los distintos países de la Unión Europea para acabar reforzando desde el BCE las políticas "austericidas".

Así lo ha señalado Sordo en un encuentro con los medios previo a la celebración de unas jornadas jurídicas y sindicales para poner de relieve la importancia que tiene para CC.OO. acabar "con el fenómeno más característico del mercado laboral español, que es el recurso sistemático de la precariedad como forma de gestión en las empresas".

También ha asegurado que "no comparte ni ha compartido" las políticas económicas que ha impulsado Guindos en España. "Nosotros no hacemos una buena valoración de la gestión económica de Guindos, básicamente porque creemos que ha aplicado políticas económicas que no hemos compartido y que hemos denunciado", ha valorado.

Preguntado sobre si es positivo que haya representación española en esta institución europea, el líder sindical ha hecho hincapié en que parte del problema de Europa es "seguir concibiendo que las instituciones europeas se mueven todavía en clave de disputas nacionales".

"Hay que construir un poder europeo mucho más potente. Un poder propio que genere políticas contra el ciclo económico no solo desde el BCE, sino desde un sistema fiscal y presupuestario, y esto exige más Europa y no menos. Esto no es una disputa de nacionalidades, sino una disputa de políticas", ha apostillado Sordo.

También ha pedido que haya procesos más transparentes en los nombramientos en los organismos europeos. "La ciudadanía tendría que conocer con arreglo a qué se seleccionan las personas que van a estar en el BCE, porque van a determinar políticas monetarias importantes para el conjunto de países de la zona euro", ha añadido.

Sobre el BCE, ha asegurado que juega un papel "importante" y que "lo tiene que seguir jugando". "Europa no puede sobrevivir solo con políticas monetarias, sino que necesita políticas fiscales y políticas presupuestarias mucho más ambiciosas", ha concluido.



