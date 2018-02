330 43

Economía.- Dastis se remite a 2019 para promover la presencia de mujeres en el BCE porque hoy "el idóneo" es Guindos

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha manifestado este miércoles que el candidato elegido por el Gobierno para optar a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), su colega en el Ejecutivo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, es "el candidato más idóneo".

En este sentido, ante la "idea de que tiene que haber más mujeres en el BCE", ha remitido al próximo año, cuando se produzcan nuevas vacantes en la institución, para poder corregir esta infrarrepresentación.

"Da la casualidad de que el candidato más idóneo en España para ese puesto es un caballero", ha zanjado Dastis, en declaraciones a los medios de comunicación tras comparecer ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.

NO HAY NINGUNA RAZON PARA QUE NO OCUPE ESE CARGO

Dastis ha elogiado la "experiencia notabilísima" de Guindos, señalando que los resultados obtenidos al frente de la política económica "son admirados y alabados de manera generalizada en la UE". "No encuentro ninguna razón para que no pueda ser vicepresidente del BCE", ha abundado.

Por otra parte, el titular de Exteriores, que no se ha 'mojado' a la hora de elucubrar un posible sustituto para la cartera de Economía, en caso de que Guindos sea finalmente elegido: "Ah no, eso sí que no", ha dicho entre risas.



