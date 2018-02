330 43

Villaseca cree que "no es razonable" cambiar las reglas del juego sobre el desmantelamiento de las nucleares

7/02/2018 - 15:34

El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, ha asegurado que "no es razonable" que el Gobierno quiera "cambiar las reglas del juego" para que los titulares de las centrales nucleares asuman los costes del desmantelamiento de las plantas que se cierren.

En rueda de prensa para presentar los resultados de la compañía de 2017, Villaseca, que dejará de ser consejero delegado de la compañía tras el nombramiento de Francisco Reynés como presidente ejecutivo, consideró que si esta medida que prevé el Gobierno se lleva adelante, afectará "muy relevantemente" al sector nuclear, donde Gas Natural Fenosa es el tercer principal operador tras Endesa e Iberdrola, "y a la seguridad jurídica".

"Confío en que no se llegue a producir, ya que no me parece razonable", recalcó el directivo, quien advirtió del riesgo de adoptar medidas así cuando falta tan poco para que expiren las licencias de las centrales y eso hace imposible que en dos o tres años "las compañías lo recuperen".

Villaseca mostró su "satisfacción" por sus 13 años en Gas Natural Fenosa y aseguró que "es más que razonable" que se piense en cambios tras una etapa "muy larga". No obstante, afirmó que mirando atrás "se siente muy orgulloso de lo hecho".

Respecto a los resultados del ejercicio 2017, valoró que se habían cumplido los objetivos en un "año dificilísimo" y a pesar de circunstancias "extremadamente complicadas", por lo que consideró que 2018 será mejor.

A este respecto, señaló que ya se están trasladando a los clientes liberalizados los incrementos del coste de producción de los primeros meses de 2017, lo que beneficiará el resultado de 2018.

"Todas las compañías hemos sufrido un aumento notable de los costes y no hemos podido trasladarlo a los clientes. Así que, hay un 99% de probabilidades de que mejore este año", dijo Villaseca, quien aseguró que las condiciones del año pasado fueron "muy especiales".

