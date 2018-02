330 43

Economía/Finanzas.- El Senado insta al Gobierno a impulsar una regulación supranacional para las criptomonedas

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Senado ha aprobado una moción registrada por el grupo parlamentario popular para instar al Gobierno a que impulse una regulación supranacional para las criptomonedas, tanto en la Unión Europea como en el G20, con el fin de aumentar el control y prevenir a los usuarios sobre el uso y riesgos de las mismas.

En concreto, se trataría de una ley que protegiese al pequeño inversor ante riesgos especulativos y que evitase el uso de criptomonedas para la financiación de actividades ilícitas. La moción propone considerar a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtuales por monedas fiduciarias y a los prestadores de servicios de monederos virtuales como entidades sujetas a la regulación de blanqueo de dinero, quedando obligadas a la identificación de sus clientes.

Según la iniciativa aprobada por mayoría, esta regulación mejoraría la seguridad jurídica de estos productos al romper con el anonimato de comprador y vendedor y exigir mayores requisitos y controles para las empresas emisoras de criptodivisas y para los proveedores de servicios de cambio de moneda, de monederos electrónicos y de depósitos de custodia; además de exigir que se revise sus fiscalidad de la misma forma que se grava la inversión en otros activos financieros.

Asimismo, los grupos que han apoyado la moción --PP, PSOE, EAJ-PNV, PDeCAT-CDC-AHI/CC-PNC y el grupo parlamentario mixto-- han propuesto que, hasta que se apruebe dicha regulación supranacional, se advierta a los usuarios del componente especulativo, de los fraudes y del riesgo de burbujas de las criptomonedas, así como de la necesidad de ser "prudente" en su utilización.

La senadora popular Esther del Brío, quien registró la moción junto con la senadora Arenales Serrano, ha explicado que las criptomonedas "no son monedas fiduciarias y no tienen el respaldo de ningún Estado ni del Banco Central", además de ser "activos opacos", ya que no se conoce el nombre del comprador o vendedor, lo que conlleva "peligros sustanciales" al poder usarle, por ejemplo, para el blanqueo de dinero.

Por su parte, Arenales Serrano ha apuntado que las estimaciones del Foro Económico Mundial apuntan que las criptomonedas supondrán el 10% del PIB mundial. "Debemos afrontar esta situación con responsabilidad y realismo", ha pedido.

De su lado, el senador socialista Amaro Huelva ha criticado la "falta de iniciativa" del Gobierno para regular la criptomoneda y le ha reclamado que proponga un grupo de trabajo o una ponencia de estudio para abordar este asunto. Así, Huelva ha asegurado que España debe tomar la iniciativa con normas estatales que regulen el uso de las criptomonedas y adaptar su sistema legislativo para que sea posible utilizar estas criptodivisas de forma correcta.

