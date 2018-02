330 43

Los puertos españoles movieron más de 10 millones de toneladas de productos hortofrutícolas en 2017

7/02/2018 - 14:17

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

El sistema portuario de titularidad pública movió 545 millones de toneladas en 2017, de los cuales 10,1 millones fueron frutas, hortalizas y legumbres, con un incremento del 9,7% respecto al año anterior, según datos provisionales.

Según informó el Ministerio de Fomento, de esa cantidad, 5,4 millones de toneladas, el 54%, correspondieron al tráfico import-export, lo que convierte a España en uno de los principales países suministradores de este tipo de productos al resto de Europa.

De las 25 autoridades portuarias, las que mayores volúmenes de productos movieron en 2017 fueron la de Bahía de Algeciras, con algo más de cuatro millones de toneladas, seguido de Valencia (1,5 millones de toneladas) y Barcelona (1,3 millones de toneladas).

El incremento de este tipo de mercancías tiene mucho que ver, según Fomento, con la potenciación de las líneas de cabotaje marítimo con los países europeos, que representan cerca del 93% de las exportaciones españolas, y con los países africanos ribereños del Mediterráneo.

En este sentido, algunos puertos españoles se han presentado en la feria 'Fruit Logistica' de Berlín con una oferta de productos y servicios destinados al mercado de frutas y verduras frescas.

En el stand 'Ports of Spain', y bajo el lema 'Connecting the world to fresh food', nueve Autoridades Portuarias (Almería, Bahía de Algeciras, Bilbao, Castellón, Huelva, Las Palmas, Motril, Santa Cruz de Tenerife y Valencia) ofrecen 85 millones de metros cuadrados de superficie terrestre y áreas de depósito, almacenes frigoríficos con cerca de dos millones de metros cúbicos de capacidad, más de 300.000 metros lineales de atraque, conexiones con cualquier puerto del mundo, puntos de inspección fronteriza (PIF), servicios fitosanitarios, y soluciones logísticas.

Fomento valoró que cerca del 85% de las importaciones y del 60% de las exportaciones españolas de productos hortofrutícolas se realizan a través de los puertos españoles.

Finalmente, consideró que la feria a la que asisten algunas autoridades portuarias supone una "excelente oportunidad" para establecer contacto con los principales proveedores de este mercado y continuar posicionados como primera potencia exportadora de frutas y hortalizas a nivel mundial.

