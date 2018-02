330 43

Economía.- Podemos ve una "vergüenza" la nominación al BCE de Guindos, "el mejor siervo de los buitres financieros"

IU cree que es una "broma macabra" dada su trayectoria como gestor del rescate bancaria y las políticas de austeridad

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha rechazado este miércoles que el Gobierno haya propuesto para la Vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) al ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, a quien el partido morado considera el "mayor representante y siervo de los buitres financieros en este país".

"Es una auténtica vergüenza", ha denunciado Montero en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, antes de señalar que Guindos fue "el representante para la península ibérica de Lehman Brothers cuando quebró".

"Después, por esta buenísima gestión, Rajoy le puso al frente de un Ministerio en nuestro país. Ningún otro presidente hubiera tenido tan buen ojo. Nos parece una mala idea que al BCE llevemos a una persona que es representante y siervo de los buitres financieros", ha insistido.

LA PEOR CANDIDATURA POSIBLE

Según Montero, el currículum del ministro la lleva a pensar que si finalmente resulta elegido para entrar en el BCE, "no va a hacer ningún servicio, como no lo ha hecho en toda su trayectoria, para las personas".

La dirigente de Podemos también ha denunciado el hecho de que "solo haya dos mujeres en este órgano", y ha criticado que España no aproveche para dar "ejemplo de defensa de la igualdad", proponiendo a una mujer.

"Del todo desacertado. No sé si hubiese podido haber una decisión aún peor. Creo que no", ha afirmado, tras señalar que también es una "vergüenza" que la renovación de la cúpula del BCE "se tome a puerta cerrada y no en un debate democrático, en el seno de la Unión Europea".

"NUEVO CASO DE PUERTA GIRATORIA"

A su vez, Izquierda Unida ha tachado de "broma macabra" la decisión del Gobierno de proponer a Luis De Guindos para el Banco Central Europeo, ya que el ministro "tiene un currículum a sus espaldas marcado por ser uno de los máximos responsables de la gestión del rescate bancario, de las nefastas políticas de austeridad y de recortes, así como por su pasado como director de una oficina de Lehman Brothers, cuyo colapso dio el pistoletazo de salida a la crisis".

El responsable federal de Políticas Económicas, Carlos Sánchez Mato, ha lamentado que Rajoy haya escogido para este puesto "a quien ya demostró desde su cargo al frente de la filial española de Lehman Brothers su incapacidad para atisbar si quiera la magnitud de la quiebra de ese gigante bancario".

Para el responsable económico de Izquierda Unida, es un caso más del "ágil funcionamiento de las 'puertas giratorias'": "Un nuevo ejemplo de cómo los que han estado al timón de las entidades bancarias pasan temporalmente a supervisarlas, primero desde el Gobierno y, ahora, se busca que sea desde el BCE, con vistas a seguir proporcionándoles aún más ventajas legales y económicas --ha dicho--. Dentro de un tiempo -añade Sánchez Mato- volverán a esas mismas entidades y se cobrarán el favor con creces".

