Economía.- Los Verdes rechazan las candidaturas de Guindos y Lane al BCE por no haber mujeres en la terna

BRUSELAS, 7 (EUROPA PRESS)

El grupo de Los Verdes en la Eurocámara ha advertido este miércoles de que se oponen a las candidaturas del ministro de Economía, Luis de Guindos, y del actual gobernador del Banco de Irlanda, Philip Lane, a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), al considerar "inaceptable" que los gobiernos europeos no hayan propuesto a ninguna mujer para el puesto.

"No vamos a tolerar una preselección que no garantice la igualdad de género", ha declarado el eurodiputado de Los Verdes europeos Ernest Urtasun (ICV), quien ha explicado que si no se cumple esta premisa su grupo votará "en contra de todos los candidatos" tanto en la comisión europarlamentaria del 23 de febrero como en el pleno de marzo.

El Eurogrupo debe tomar una decisión sobre el próximo vicepresidente o vicepresidenta del BCE en su reunión del 19 de febrero, aunque posteriormente tendrá que ser confirmada por los jefes de Estado y de Gobierno en su cumbre de finales de marzo.

En este proceso, la opinión del Parlamento Europeo debe ser escuchada, aunque su posición no es vinculante para la decisión final que tomen los líderes de la UE.

Además de la falta de paridad en las candidaturas, Los Verdes ven más problemas en el caso de De Guindos, al que consideran la "cara de la caída de Lehman Brothers en Europa", "ministro de la estrepitosa caída de Bankia" y titular de Economía durante el rescate bancario en España costeado "con dinero público que nunca se va a recuperar".

"El BCE sigue siendo un órgano opaco y sin mecanismos apropiados de rendición de cuentas. Nuestro grupo considera que una persona que está ejerciendo de político en activo como de Guindos, no puede pasar de la noche a la mañana a un cargo de tantísima responsabilidad e impacto en la economía europea sin ningún tipo de escrutinio", ha zanjado Urtasun.

