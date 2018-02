330 43

(Ampl.) Abertis no ve "ningún uso político" de Hispasat en la batalla de OPAs

7/02/2018 - 12:22

"Confía" en que Nadal "actúa de buena fe"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

ABERTIS (ABE.MC )no cree que el Gobierno esté dando "ningún tipo de uso político" a la venta de Hispasat para influir en la batalla de OPAs abierta entre ACS y Atlantia para hacerse con el control del grupo de concesiones.

Así lo aseguró el nuevo primer ejecutivo de la compañía, José Aljaro, en referencia al tiempo que está llevando al Ministerio de Energía autorizar el aumento de participación de Abertis en Hispasat desde el 57% hasta el 90,7% del capital, previa a su posterior venta a REE.

"Estamos hablando de un Ministerio donde trabajan profesionales y no dudamos de la profesionalidad del ministro y de que actúa de buena fe", indicó en referencia al titular de Energía, Alvaro Nadal.

En este sentido, el directivo de Abertis detalló que Energía consideró que estaba "incompleta" la documentación que el grupo remitió para que le autorizara a tomar el 33% de Hispasat que en mayo de 2017 acordó comprar a la francesa Eutelsat.

En la actualidad, el grupo de concesiones asegura trabajar con el Ministerio para presentar toda la documentación y poder lograr la autorización. Según detalló, Energía reclamó "más información sobre la transacción y sobre los planes para Hispsat con posterioridad a esta operación".

"Esta información ya se está preparando", aseguró Aljaro, quien descartó que ello esté "frenando" el proceso de OPAs. "No creo que haya ningún tipo de uso político con el asunto de Hispasat", sentenció.

De la misma forma, consideró que "no se puede hablar de pelotazo" respecto a la compraventa del operador de satélites, "dado que aún no hay una operación cerrada con REE y, por lo tanto, no hay importe de la misma".

Aljaro respondió de esta forma al ser preguntado por la reciente declaración del titular de Energía en la que aseguró que "no iba a permitir un pelotazo" con Hispasat.

"LA VOLUNTAD ES VENDER HISPASAT".

Asimismo, y por lo que al proceso de OPAs se refiere, el director general de Abertis aseguró que el grupo comenzó los contactos con REE tendentes a la venta de Hispasat hace un año, en enero de 2017, meses antes de que se iniciara la batalla de ofertas por la empresa.

Aljaro ratificó que el grupo de concesiones quiere vender el operador de satélites, dado que no es estratégico para la compañía, que pretende centrarse y quedarse sólo con el negocio de autopistas.

"La voluntad es venderlo", aseguró. "Se trata de una decisión estratégica de la compañía, dado que se trata de único activo que nos queda que no es del negocio de autopistas".

Para ello, la empresa la ha desconsolidado ya de sus cuentas y la ha clasificado como "activo disponible para la venta", pero reconoció que REE aún no ha presentado una oferta vinculante por el operador.

