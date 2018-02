330 43

Abertis no cree que el gobierno esté haciendo un "uso político" de hispasat

7/02/2018 - 11:54

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

El consejero ejecutivo y director general de ABERTIS (ABE.MC ) José Aljaro, apuntó este miércoles que no cree que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital esté haciendo un "uso político" de Hispasat y esté retrasando de manera interesada decisiones que se han de tomar sobre esta sociedad y que requieren permiso del Gobierno.

"No creo que haya ningún tipo de uso político del asunto de Hispasat", indicó en la rueda de prensa de presentación de resultados correspondientes al ejercicio 2017, tras asumir ayer mismo el cargo de consejero ejecutivo y director general después de la salida de Francisco Reynés, nuevo presidente de Gas Natural Fenosa.

Abertis alcanzó en mayo un acuerdo con Eutelsat para adquirir su participación del 33,69% en Hispasat. Como resultado de esta transacción, Abertis controlará el 90,74% de la empresa de satélites, operación que está sujeta a la aprobación del Consejo de Ministros.

La intención de Abertis es vender, luego, su participación en Hispasat, una operación que se ha negociado con Red Eléctrica.

Aljaro explicó que el Ministerio consideró que la información sobre el acuerdo con Eutelsat estaba "incompleta" y se trabaja para presentar todos los documentos necesarios y conseguir la autorización.

"A juicio del Ministerio hacía falta determinada información sobre la transacción y sobre qué iba a pasar tras la transferencia de las acciones", dijo el consejero ejecutivo de Abertis, quien agregó que "si eso se está frenando, pensamos que no".

Aljaro dijo que "estamos hablando de un ministerio, de personas profesionales y serias; no se puede poner en duda la profesionalidad del ministro (Álvaro Nadal) y de todo su gabinete".

Así, consideró que están "actuando de buena fe y con toda profesionalidad, no creo que haya ningún tipo de uso político del asunto de Hispasat".

Por otra parte, señaló que por Hispasat, un activo que está disponible para la venta, "no hemos recibido una oferta vinculante" y "mientras no la haya no podemos venderlo".

En este sentido, defendió que la venta de Hispasat es una "buena decisión de Abertis", ya que es una activo que "no es estratégico" para la empresa y porque Red Eléctrica ya mostró interés a principios de 2017, con lo que es algo que está al margen de la 'guerra de opas' entre Atlantia y ACS.

"No es una operación que se ha montado como consecuencia de las opa, venía de antes", aunque "se han mezclado cosas", dijo, para agregar que no se puede hablar de "pelotazo porque no hay transacción" todavía.

En este sentido, subrayó que es una operación que necesita de autorización del Consejo de Ministros.

(SERVIMEDIA)

07-FEB-18

BPP/caa

PUBLICIDAD