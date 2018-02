Google dice estar dispuesta a ayudar a El Corte Inglés Carrefour o MediaMarkt a competir contra Amazon

330 43

7/02/2018

Clemares asegura que la relación con los operadores de telecomunicaciones ha mejorado radicalmente en los últimos tiempos

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares, ha asegurado que la compañía está "muy cerca" de empresas de comercio minorista como El Corte Inglés, CARREFOUR (CA.PA )o MediaMarkt para que, con la ayuda de su tecnología, puedan competir con los gigantes del comercio digital como Amazon.

En un desayuno informativo, Clemares ha remarcado que Google se posiciona como una empresa tecnológica que quiere estar "muy cerca de los retailers", porque cree que les puede dotar de la fuerza tecnológica que necesitan para competir con empresas como Amazon y otros actores del comercio electrónico.

"Estamos muy cerca de compañías como El Corte Inglés, Carrefour o MediaMarkt para entender cómo dotándoles de nuestra fuerza tecnológica ellos pueden ser un retail de éxito", ha subrayado.

En este sentido, ha asegurado que en la compañía creen que pueden llevar a todo el ecosistema de comercio minorista y distribución para que juntos puedan ser un "rival" para las compañías tecnológicas de comercio electrónico.

"Nos posicionamos como socio tecnológico del retail tradicional para mejorar su capa de tecnología y hacer avanzar el negocio y que sean competitivos", ha incidido la directora general de Google España y Portugal, quien ha recordado que actualmente el consumidor es "multicanal".

Asimismo, Clemares ha incidido en que en España el comercio online está creciendo a doble dígito, pero ha recordado que parte de números "extremadamente pequeños", por lo que esta tendencia se va a mantener y va a seguir produciendo un trasvase de la cifra de negocio del comercio tradicional al mundo online.

VENTAJA DEL COMERCIO TRADICIONAL

En este contexto, ha remarcado que, aunque hoy en día los grandes actores nacidos en Internet son los que lideran el comercio electrónico, el negocio físico tradicional tiene una "ventaja competitiva" y debe trabajar para poner en valor sus tiendas y establecer una estrategia omnicanal. De hecho, ha destacado que empresas como Mango e Inditex están generando experiencias de clientes "imbatibles".

En esta línea, ha destacado también el trabajo de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que han hecho un cambio impresionante en época de crisis y han salido al extranjero con éxito, y ha recalcado que la tecnología les va a ayudar a tener éxito y seguir funcionado en el actual entorno.

La directora general de Google España y Portugal ha insistido durante su intervención en el Foro Nueva Economía en que hay que seguir apoyando a las pymes, de las que ha destacado además que tienen más flexibilidad que las grandes empresas, lo que les ha permitido hacer su transformación digital con éxito y sin grandes inversiones.

Por otra parte, la directora general de Google España y Portugal ha rechazado la afirmación de que la digitalización tiene un impacto negativo en el empleo, ya que, de momento, está creando "un montón de puestos de trabajo".

Sin embargo, ha advertido de que como "no nos pongamos las pilas" no seremos capaces de cubrir esos nuevos puestos de trabajo "cualificados" que está generando la transformación digital. "O formamos y reciclamos a nuestros profesionales o no se van cubrir esos puestos de trabajo", ha incidido.

RELACIONES CON LOS OPERADORES

Por otro lado, Clemares ha remarcado que la relación que mantiene el gigante tecnológico con los operadores de telecomunicaciones ha mejorado de forma "radical" en los últimos tiempos y es cada vez mejor.

En concreto, ha apuntado que empiezan a tener una relación comercial "muchísimo más estrecha" y colaboran cada vez en más ámbitos de actuación, aunque luego tengan sus propios puntos de vista en algunas cuestiones.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la colaboración que mantiene Google en España con el principal operador de telecomunicaciones del país, Telefónica, con quien tiene unas relaciones "buenas en muchísimos ámbitos".

