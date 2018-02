330 43

Economía/Finanzas.- La CNMV advierte sobre una decena de 'chiringuitos financieros' en cuatro países europeos

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de la existencia de diez entidades no registradas en sus homólogos de Reino Unido, Chipre, Bélgica y Luxemburgo, conocidas como 'chiringuitos financieros', que, por tanto, no están autorizadas para ofrecer servicios de inversión.

Concretamente, la Financial Conduct Authority (FCA) ha alertado sobre Liontrust Asset Management y Marathon Asset Management por ser clones de entidades ya existentes. También sobre Multi Month Loans, de la que dice que no tiene vinculación con dos empresas debidamente registradas que utilizan sitios web con la denominación 'Multi Month Loans'.

Además, ha advertido sobre Sterling Bishop Associates ('www.sterlingbishop.com'), Miller and Cohen ('www.millerandcohen.com'), Cordell Groves ('www.cordellgroves.com') y Blackthorn Wealth Advisory ('www.blackthornwealthadvisory.com').

Por su parte, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de Luxemburgo, ha advertido del uso fraudulento por parte de la entidad 'www.bil-gestionpatrimoine.com' de los datos de contacto de la entidad de crédito Banque International à Luxembourg.

Por último, la Cyprus Securities and Exchange Commission (Cysec), el homólogo chipriota de la CNMV, ha alertado sobre más de cien sitios web no autorizados para ofrecer servicios financieros, mientras que el supervisor belga ha emitido una advertencia sobre International Markets Live LTD - Imarkets ('www.imarketslive.com').

