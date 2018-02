Cobrar toda la pensión y seguir trabajando: la OCDE pide una reforma "integral" del sistema español

Cuando le digo a mi hijo que me eche una mano, me dice: " Papa, yo ya trabajo mis ocho horas". Obviamente es asalariado. Cualquier "españolito", de los de antes, sabe que, con un sueldo de ocho horas no tienes para nada. Me da un poco de pena de esta juventud, sobreprotegida, que esta subiendo, porque no podrán pagar las pensiones del futuro. No tienen ni patrimonio, ni dinero, ni futuro, y ademas los están engañando, porque no cobraran ninguna pensión. Ahi la dejo!.