Economía/Laboral.- PP acusa a PSOE de copiar su plan de empleo joven y Cs afea que olvide el complemento salarial

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El PP ha acusado al PSOE de copiar el plan de empleo joven pactado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con los sindicatos CC.OO. y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, mientras que Ciudadanos ha cargado contra los socialistas por olvidarse en su propuesta del complemento salarial.

Durante el debate celebrado este martes en el Pleno del Congreso sobre medidas que mejoren la empleabilidad de los trabajadores jóvenes, la diputada 'popular' Belén Hoyo ha criticado que el PSOE "padece la crisis del escritor", pues "ante la impotencia de generación de ideas, lo único que hace es copiar".

Así, ha criticado que "vive en la doble paradoja", la de la "inacción" --"No hay mayor ejercicio de irresponsabilidad que no aprobar los Presupuestos", ha dicho-- y "la crisis del converso", pues "convierten en dogma el empleo con el mismo tesón y énfasis que cuando lo destruían".

UN MERCADO LABORAL DE "TOMBOLA"

En su defensa de la iniciativa, la diputada socialista Esther Peña ha alertado de las cifras "récord" de temporalidad y parcialidad entre los jóvenes, algo agravado en caso de las mujeres. "Si eres mujer y joven, tienes siete puntos más de probabilidad de que en la tómbola de este mercado laboral te toque contrato parcial no deseado", ha aseverado.

Asimismo, ha reclamado al Gobierno la planificación de propuestas concretas y "acabar con el abuso" en la contratación de jóvenes a través del contrato de formación, denunciando la práctica falta de conversión en indefinidos. Así, ha pedido al Gobierno "que ponga punto y final a su política de empleo para jóvenes y a su 'Operación Fracaso'".

"SI NO TIENEN IDEAS, SUMENSE"

Por su parte, el portavoz económico de Cs, Toni Roldán, ha coincidido con el PSOE en el "fracaso" de la Garantía Juvenil, pero les ha pedido que "si no tienen mejores ideas que hacer diagnósticos, informes o evaluar", se sumen a su propuesta de complemento salarial, una medida recogida en el acuerdo con sindicatos y patronal.

En este sentido, ha recordado que el propio PSOE respaldó esta medida en el acuerdo para una finalmente fallida investidura del socialista Pedro Sánchez, y ha lamentado que ni PP ni el PSOE tengan "un proyecto laboral alternativo". "Quien no tenga proyecto de empleo de futuro no va a poder gobernar España. No lo tienen ni en el PSOE ni el PP", ha aseverado.

EL COMPLEMENTO, "UNA SUBVENCION PARA LAS EMPRESAS"

Por su parte, la diputada de Unidos Podemos Isabel Franco ha cargado contra este complemento por ser "una subvención salarial para las empresas por persona joven contratada", pero ha recordado que el Gobierno, después de anunciarlo no hiciera "absolutamente nada". "No sabemos qué ha pasado con los 500 millones que se presupuestaron para los parados jóvenes", ha dicho.

Asimismo, ha mostrado su satisfacción con el PSOE por su iniciativa --"Cuando presentan iniciativas diferentes a la de apoyar a un Gobierno corrupto nos podemos poner de acuerdo", ha ironizado--, aunque ha pedido que, ya que la iniciativa no tiene carácter vinculante, apoyen la reforma propuesta por su grupo para los contratos en prácticas.



