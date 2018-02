330 43

El congreso muestra su apoyo al decreto para subir el smi entre críticas al gobierno

6/02/2018 - 17:28

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

La mayoría del Pleno del Congreso de los Diputados mostró este martes su apoyo al decreto del Gobierno para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI (SMI.CH ) junto a la implantación de varias medidas tributarias.

Durante el debate quedó patente el apoyo de una mayoría parlamentaria, ya que, además del Grupo Popular, el PSOE y el PNV también anunciaron su voto a favor de la convalidación del decreto. En concreto, el diputado socialista Rafael Simancas dijo "no tener ningún problema" con el contenido del mismo. Sin embargo, aseguró que el texto "es más significativo por lo que ignora que por lo que dispone, por lo que oculta que por lo que enseña".

En este sentido, Simancas acusó de "trilero" al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y le criticó por llevar algunos temas en el decreto pero no otros como la subida salarial de los funcionarios, la actualización de las pensiones, "los 200 millones destinados a cumplir los compromisos contra la violencia de género" o las entregas a cuenta comprometidas con las comunidades autónomas.

Por parte de Podemos, el diputado Alberto Rodríguez no adelantó cuál será el sentido del voto de su formación, pero durante su intervención se centró en la subida del SMI para denunciar que "los trabajadores cada vez cobran menos" en relación con la riqueza del país.

"Nunca hemos tenido un PIB tan grande. Nunca hemos generado tanta riqueza como país y nunca nos ha tocado tan poco a los trabajadores" afirmó a este respecto, para añadir que "en 2009 los salarios llegaron a ser el 50,9% del PIB y ahora vamos por el 47,2% y bajando. Cada vez la tarta, la riqueza, es más grande, y cada vez a quienes la cocinamos con nuestras manos nos toca menos", señaló.

En cuanto a Ciuadanos, el diputado Francisco de la Torre anunció que su grupo se abstendría al no estar de acuerdo con los cambios tributarios que el decreto introduce sobre el catastro inmobiliario. Sobre este punto, De la Torre indicó que el cambio supone una subida de impuestos con la que su grupo no está de acuerdo.

En este sentido, el diputado de Ciudadanos criticó al Gobierno que presente algunos temas y otros no, y denunció un pacto entre PP y PSOE para introducir en este decreto la subida del SMI a cambio de que los socialistas aprueben la subida de impuestos.

De la Torre, además, acusó al Gobierno de "cambiar toda la normativa tributaria sin ton ni son y pretendiendo que tenga efecto en 48 horas, creando caos normativo e inseguridad jurídica". "Esperan hasta el último día como los malos estudiantes, crean inseguridad jurídica y toman medidas que son imprescindibles pero el orden en que las toman no es casual", sentenció en este sentido.

Por parte de Esquerra Republicana, Ester Capella destacó la necesidad por parte del Gobierno de presentar estas medidas urgentes en el decreto ante la imposibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado. "No tiene capacidad para negociarlos, no dialogan y no son capaces de conseguir los apoyos necesarios", señaló Capella.

Sobre el contenido del decreto, la representante de ERC criticó el "injusto incremento lineal" que suponen algunas de sus medidas, mientras que en referencia a la subida del SMI aseguró que al Gobierno "le queda muchísimo trabajo por hacer" y que la subida no cumple con la disposición de la carta social europea que recomienda que el SMI sea al menos el 60% del salario medio.

"Siguen gastando en pagar los desmanes de sus empresas amigas, ya sean bancarias, eléctricas, constructoras de autopistas, plataformas gasísticas fallidas, o militares que no saben construir submarinos. Pagan y condecoran a los policías que pegan e impiden que los jubilados tengan garantizadas sus pensiones y los trabajadores un salario digno" afirmó Capella.

En cuanto al PNV, la diputada Idoia Sagastizabal anunció el voto a favor de su grupo para llevar a cabo la subida del SMI, ya que el resto de medidas no influyen en las competencias del País Vasco.

Sin embargo, Sagastizabal también indicó la necesidad de "seguir trabajando" para que el SMI alcance el 60% del salario medio del país y que "la recuperación económica se traslade a la recuperación de los salarios, porque el ajuste de los mismos durante la crisis afectó sobre todo a los más bajos".

(SERVIMEDIA)

06-FEB-18

IPS/gja

PUBLICIDAD