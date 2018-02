330 43

Economía.- Asaja asegura que España produce "carne sana y segura" para el consumidor, "bajo estrictas normas de calidad"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) ha asegurado que los ganaderos españoles producen "carne sana y segura" para el consumidor, "bajo estrictas normas de calidad".

Así lo ha señalado el sindicato en un comunicado "ante los graves ataques dirigidos al sector del porcino español en el programa de La Sexta presentado por Jordi Evole".

Para la organización, "las acusaciones vertidas sobre el sector porcino español son intolerables". De hecho, ha asegurado que las imágenes se grabaron de forma "ilícita" en "una única explotación ganadera sin identificar".

"Invitamos a este programa o a cualquier otro que esté interesado en conocer la auténtica realidad del sector porcino de nuestro país a visitar cuantas granjas deseen y a hacer un seguimiento de la cadena de producción en este sector", ha añadido.

Además, ha hecho hincapié en que los ganaderos españoles producen de acuerdo a una "exigente" normativa europea sobre bienestar animal, condiciones higiénico-sanitarias de las granjas, bioseguridad y trazabilidad en sus producciones, por la que los "consumidores pueden adquirir productos con calidades más que demostradas, sanos, seguros y a precios competitivos".

"La presentación de hechos puntuales, sacados de contexto, aislados y que no muestran la realidad del sector porcino, no pueden y no deben utilizarse para confundir al consumidor", ha apostillado Asaja, tras afirmar que las ganaderías españolas cumplen con "rigurosos" requisitos.

"Desde Asaja estamos dispuestos a que se ponga luz en cualquiera de las explotaciones de nuestros afiliados e invitamos a cualquier medio interesado a conocer esta realidad", ha apostillado.

Por último, ha recordado que el sector del porcino español "es un sector profesional generador de empleo y modelo europeo de producción". "Los más de 300.000 ganaderos que conforman este sector son profesionales que se dedican 365 días al año a proporcionar alimentos sanos y con los más altos estándares de calidad a los consumidores", ha concluido.

